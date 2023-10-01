"Бавовна" в Криму: в Джанкою по складу ворогів прилетіла ракета - місцеві жителі

У тимчасово окупованому країною агресором РФ півострові Крим в районі місті Джанкой 1 жовтня відразу після полудня стався сильний вибух. Як пишуть в мережі місцеві жителі, вони бачили великі клуби диму, який піднімався в небо.
За попередньою версією подій, удар по об'єкту по півострову було завдано ракетою.
Природно, що російські окупанти та їхні поплічники почали стверджувати, що протиповітряна оборона агресорської армії "збила ворожу ціль", а осколки, що впали, "пошкодили складські приміщення".
"Жертв і постраждалих немає. Прошу дотримуватися спокою і довіряти тільки офіційним джерелам інформації", – написав кримський гауляйтер Сергій Аксьонов.
Як пишуть в співтоваристві "Кримський вітер", вибух прогримів близько 12:37 за київським часом. І його чули жителі Джанкойського і Красноперекопського районів.
Один з місцевих колаборантів Олег Крючков так і зовсім каже - мовляв, ППО російської армії збило "українську ракету С-200".
Ситуація в Криму
Армія України вразила штаб Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі 22 вересня. Будівля штабу частково зруйнована. Міністерство оборони російських загарбників визнало руйнування споруди.
Чи підуть ЗСУ на Крим найближчими місяцями, розповів військово-морський експерт Володимир Забродський. Як вважає він, в такій ситуації подібного сценарію виключати не можна.
У Bloomberg назвали цілі України у зв'язку з ударами по Чорноморському флоту РФ та іншим об'єктам в окупованому Криму. Журналісти зазначили, що ЗСУ прагнуть звільнити Кримський півострів, проте наземну операцію навряд чи вдасться провести вже цього року.
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