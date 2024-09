Наступ РФ на Вугледар: в ISW оцінили шанси окупантів на успіх

Російські окупаційні війська значно активізували свої наступальні операції в районі Вугледара та досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі. Таким чином окупанти хочуть посилити тиск на Сили оборони України та створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 5 вересня.

Аналітики вважають, що зусилля армії РФ спрямовані на ліквідацію широкого українського виступу на захід і південний захід від Донецька та просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) і вздовж неї.

Російські наступальні операції на західний фланг української оборони навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на українські сили, що обороняються на заході Донецької області, і створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку.

При цьому експерти вважають, що активізація російського наступу під Вугледаром, найімовірніше, не означає, що темпи російських наступальних операцій в інших місцях на заході Донецької області в найближчій перспективі знизяться.

Російські війська активізували наступальні операції під Вугледаром незабаром після початку розширення південного флангу Покровського виступу, що дає змогу припустити, що російські війська мають намір провести взаємопосилювальні наступальні операції на південному фланзі Покровського напряму, безпосередньо на захід від Донецька, уздовж автодороги 0-0532, і під Вугледаром.

Командування російських окупантів, ймовірно, має на меті захопити Курахове та Вугледар, щоб дозволити російським військам швидше отримати тактичні переваги до та вздовж траси Н-15, хоча російські війська, ймовірно, зіткнуться з труднощами.

Російське військове командування продовжує віддавати пріоритет наступальним діям на Покровськ і, ймовірно, розглядатиме інтенсифікацію наступу на заході Донецької області як другорядне завдання.

Росіяни, ймовірно, мають намір за допомогою цих другорядних зусиль, незалежно від їхнього успіху, закріпити українські сили в західній частині Донецької області та не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

Аналітики ISW прогнозують, що російські війська не зможуть утримувати ініціативу на всій території Східної України протягом тривалого часу, а активізація наступальних дій на Донеччині, ймовірно, призведе до того, що російські наступальні операції досягнуть кульмінації раніше, ніж планує російське військове командування.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.