Під Покровськом ЗСУ можуть потрапити в оточення: Снєгирьов розкрив загрози

Стало відомо, що чисельність російського угруповання на Покровському напрямку становить від 70 до 80 тисяч особового складу.

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ЗСУ загрожує оперативне оточення / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що з боку противника спостерігається різка активізація на Вугледарському, Покровському та Курахівському напрямках.

"Складна ситуація в районі Невельського, де підрозділи Збройних Сил України опинилися під загрозою оперативного оточення, і скоріш за все, наразі прийняте рішення про виведення підрозділів Сил оборони з метою уникнення втрат особового складу. Також на Вугледарському напрямку за останню добу росіяни завдавали ударів по флангах українського угруповання, з метою створення оперативного оточення в районі Вугледара. Це досить серйозна проблема", - зазначив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

За джерелами, наближеними до Головного управління розвідки Міністерства оборони, чисельність російського угруповання на Покровському напрямку становить від 70 до 80 тисяч особового складу, заявив Снєгирьов.

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"Основне завдання окупантів - взяти не тільки Покровськ, але й агломерації цих міст: Мирноград, Покровськ і Селидове. Це великі промислові міста, і вирішуються одночасно декілька питань. Перше - військова складова: вихід до адмінкордонів з Дніпропетровською областю і взяття під безпосередній контроль локацій Збройних Сил України, а це траса Покровськ-Костянтинівка 05.04. Траса Покровськ-Карлівка вже перебуває під контролем окупантів, як і сам населений пункт Карлівка. Вирішуються й економічні питання, зокрема, це поклади коксівного вугілля, найбільші в Європі. Це єдиний район, де Україна має можливість видобутку коксівного вугілля, необхідного для української металургії. Окупант прекрасно розуміє, що без коксівного вугілля будуть великі проблеми української металургії, в першу чергу, металургійних підприємств Дніпропетровської та Запорізької областей, що створює додаткові проблеми для української металургії, соціальне напруження на контрольованих ЗСУ територіях", - пояснив він.

За словами Снєгирьова, вирішується також інформаційне та політичне питання.

"Можливість виходу на кордони Дніпропетровської області буде подана Путіним як часткове виконання плану так званої спеціальної військової операції. Нагадаю, 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої "ДНР" (террористическая организация. - ред.) до складу Російської Федерації у рамках адмінкордонів Донецької області. Відповідно, не випадково Покровський напрямок вважається ключовим. Тобто ці три складові будуть грати основну роль у подальших планах російських окупантів, але головне - наскільки українська сторона буде готова", - резюмував він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ відновили втрачені позиції біля Покровська. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ продовжують утримувати Маринівку (південніше Новогродівки), що, на його думку, заважає окупантам просуватися на південь до Селидового.

Генерал Ігор Романенко заявила, що під Покровськ необхідно перекинути спецпідрозділи. Росія перекидає резерви на Курський напрямок з Харківського, Куп'янського, Херсонського і Запорізького напрямків. Перекидання ворожих резервів з Покровського напрямку не відбувається.

У розвідка Британії спрогнозували, коли сповільниться наступ армії РФ на Покровському напрямку. Російська окупаційна армія упродовж минулого тижня прискорила свій наступ до Покровська на Донеччині, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів.

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