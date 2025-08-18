Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив із Келлогом і зробив заяву

Україна готова працювати максимально продуктивно для завершення війни та отримання гарантій безпеки, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський, Келлог / Офіс президента

Україна готова до максимальної роботи для забезпечення завершення війни та отримання гарантій безпеки. Країна-окупант Росія вночі знову завдала жорстоких ударів по цивільних особах, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Кремль можна примусити до миру тільки силою, і у Трампа є така сила. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зустріч із Келлогом у Вашингтоні

У своєму акаунті в Telegram глава держави повідомив, що в понеділок, 18 серпня, провів зустріч зі спецпредставником США в Україні Кітом Келлог. Зеленський подякував Келлогу за зустріч і спільну роботу.

"Пане генерале Келлог! Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтона Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі - дуже серйозно", - сказав Зеленський.

Україна готова працювати над миром і гарантіями безпеки

Глава держави нагадав, що Київ готовий продовжувати роботу над забезпеченням миру в Україні.

"Коли йдеться про мир для когось одного в Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну і надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", - додав президент.

Удари окупантів Росії по Україні

Президент нагадав, що в ніч на 18 серпня росіяни завдали повітряних ударів по Харкову, Запоріжжю, Сумам та Одесі. Постраждали та загинули люди.

"У ніч на сьогодні продовжилися російські атаки проти наших міст. Серед убитих дві дитини, також є десятки поранених. Люди просто спали, коли російська армія завдала ударів по містах", - сказав Зеленський.

"У Трампа є така сила"

Росію можна змусити піти на мир тільки силою, і у Трампа є така сила. Щоб настав реальний мир, необхідно зробити правильні кроки.

"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості - України і всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир справді був", - наголосив Володимир Зеленський.

