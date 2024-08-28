Ситуація загострюється, українське місто може потрапити "у кільце" - DeepState

Російські окупанти намагаються захопити Вугледар. Є загроза його оточення. Про це повідомляє DeepState.
Ворог атакує Вугледар з флангів. Окупанти активізувались на двох ділянках - західніше Павлівки та біля Водяного.
"Ціль даної акції зрозуміла — обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів.відео дня
Зазначається, що окупанти мають частковий успіх.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, що РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом. На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках.
В ISW заявили, що росіяни прорвались під Торецьком і Покровськом. Аналітики повідомили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її. Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, показують, що росіяни просунулися до східної Карлівки.
Стало відомо, що Україна контролює 1294 км² на Курщині. ЗСУ взяли під контроль 31 квадратний кілометр території в Курській області за останній тиждень. Олександр Коваленко підкреслив, що, попри розширення українського контролю в Курській області, російські офіційні особи виявляють дедалі більшу байдужість до цього регіону.
Більше цікавих новин:
- "Людину привалило": відео з першими хвилинами після удару по готелю в Кривому Розі
- Удар по режиму Кремля: Гудков розкрив нищівні наслідки боїв у Курській області
- Польща передасть Україні свої МіГ-29, але є умова - Міноборони Польщі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред