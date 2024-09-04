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Покровськ не по зубам: Путін буде змушений взяти паузу в наступі - Селезньов

Даяна Швець
4 вересня 2024, 19:26
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Противник з РФ фізично змушений зупинити наступ, щоб поповнювати поріділі свої штурмові підрозділи, вважає експерт Селезньов.
Покровськ не по зубам: Путін буде змушений взяти паузу в наступі - Селезньов
ЗСУ вимотують ворога на Покровському напрямку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

В Росії немає іншого виходу, крім оперативної паузи. Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що ресурси армії окупантів виснажуються.

"Де-факто російська армія перебуває в стані активних бойових дій, до того ж пов’язаних із наступом, із середини жовтня минулого року. Усьому є межа. Військова книга пише 3, максимум 5, до 6 місяців противник може вести активно наступальні дії. Потім він буквально фізично змушений брати оперативну паузу, щоб поповнювати поріділі свої штурмові підрозділи. Противник перевершив сам себе. Активні бойові дії тривають довгий період часу", — сказав він.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

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До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Як підтвердження своїх слів, експерт пригадав заяву Кирила Буданова. Глава ГУР стверджує, що до початку жовтня у противника гарантовано мають закінчитися ресурси.

"Я думаю, що для наших воїнів, які діють на Покровському напрямку, необхідно протриматися мінімум два, максимум 4 тижні. Наскільки це реально? Відповідь на це питання знову перебуває в контексті ресурсів можливостей", — сказав Селезньов.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

На жаль, поки що РФ має змогу обстрілювати Україну за допомогою керованих авіаційних бомб, й ЗСУ досі не мають дієвого методу протидії літакам РФ — носіям КАБів.

"Є деякі напрацювання, але вони впираються у відсутність відповідних дозволів від наших західних партнерів. Йдеться про знищення ворожої авіаційної техніки в місцях базування", — сказав експерт, додавши, що, з усім тим, противник час від часу втрачає свою авіаційну техніку.

Ще одним мінусом для України є те, що росіяни все ще мають серйозну перевагу в артилерійській компоненті. За словами Селезньова, агресори досить часто стали використовувати артилерійські системи 130 калібру, партії боєприпасів до яких надходять до РФ від Північної Кореї та Ірану.

"Виклик дуже серйозний. Очевидно, що артилерія все ще залишається ключовим фактором, який впливає на ситуацію на полі бою, отже, артилерійські системи та боєприпаси до цих артилерійських систем все також залишається актуальним запитом від української армії", — сказав Селезньов.

Покровськ не по зубам: Путін буде змушений взяти паузу в наступі - Селезньов
Основні характеристики КАБів РФ / Інфографіка: Главред

Однак експерт має надію, що це питання буде вирішено на черговому засіданні у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 6 вересня.

"Очевидно, що це війна ресурсів, і та сторона російсько-українського протистояння, яка в потрібний час у потрібному місці має достатню кількість ресурсів, власне кажучи, й отримує перевагу на полі бою, значить, перемагає", — сказав експерт.

Наступ РФ на Донеччині - останні новини

Сьогодні в Донецькій ОВА відповіли, хто контролює місто Торецьк. Як відомо, в місті залишилося близько 1700 цивільних, але доставляти їм гуманітарну допомогу стає дедалі складніше.

На жаль, під Покровськом ЗСУ можуть потрапити в оточення. Стало відомо, що чисельність російського угруповання на Покровському напрямку становить від 70 до 80 тисяч особового складу.

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому РФ не знімає війська з фронту для захисту Курська. Він нагадав, що в перші місяці війни Путін спеціальним указом наказав вивести всіх строковиків з України через обурення батьків, особливо солдатських матерів. Подібне сталося і під час Чеченських воєн, коли соціальне невдоволення змушувало Путіна відправляти строковиків додому, щоб уникнути соціального вибуху.

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