Пастка для України: чим закінчаться переговори Зеленського і Трампа

Президенту України не варто розраховувати на суттєву підтримку Європи у Вашингтоні, адже головним партнером у війні залишаються США, вказує експерт.

Чим закінчаться для України переговори Зеленського і Трампа

Про що сказав Золотарьов:

Зеленському не варто розраховувати на підтримку лідерів Європи

Для Трампа важливо досягти результату в переговорах

Згортати бойовіі дії "на землі" Путін не планує

У нинішніх геополітичних розкладах українському президентові не варто сподіватися на серйозну підтримку Європи. Дональд Трамп не бачить у європейських країнах рівноправних партнерів і націлений здобути власні політичні дивіденди, зокрема у вигляді Нобелівської премії миру, що робить переговори у Вашингтоні ризикованими для Києва. Про це в коментарі Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За словами експерта, розраховувати на підтримку європейців українському президенту у Вашингтоні не варто – допомоги від них не буде. Трамп давно не сприймає європейські країни як рівноправних партнерів. На саміті в Гаазі під час переговорів з Урсулою фон дер Ляєн він фактично продемонстрував, що може диктувати їм умови, і переконався, що Європа поступається під тиском.

"І від Європи не варто чекати більш рішучої підтримки і більш істотної допомоги Україні. Адже після того, як Трамп заявив про готовність продавати американську зброю європейцям для України, за місяць Європа скинулася аж на півтора мільярда євро. Півтора мільярда євро – це всього десять днів війни!", - вказує він.

Андрій Золотарьов підкреслює, що основну військову допомогу Україні завжди надавали США – дві чверті від потреб, тоді як європейці забезпечували лише близько чверті.

Щодо причин зміни позиції Трампа на користь Кремля, експерт зазначає, що для нього важливо досягти будь-якого відчутного результату у переговорах щодо України. У цьому сенсі він орієнтується на приклад Теодора Рузвельта, який отримав Нобелівську премію миру за посередництво у Портсмутському мирі 1905 року між Росією та Японією. Тоді Росія втратила частину Сахаліну та відмовилася від претензій на Корею, але зберегла обличчя, не сплачуючи ні контрибуцій, ні репарацій. До того ж приклад Барака Обами, який теж отримав Нобелівську премію миру, є для Трампа додатковим подразником.

"Трамп – людина з гіпертрофованим его, і одна з його "ідей-фікс" – отримання Нобелівської премії миру. Нобелівський комітет збереться 10 жовтня, і до цього часу Трампу необхідно, щоб були зроблені хоч якісь кроки в бік миру, в тому числі щоб було досягнуто повітряне перемир'я", - наголошує політолог.

Золотарьов зазначив, що така ситуація є вигідною для Путіна, адже масовані удари по російських нафтопереробних заводах та містах, які посилилися останнім часом, змусили населення РФ вперше відчути на собі наслідки війни. Раніше для більшості росіян це виглядало як віддалений колоніальний конфлікт, який їх не стосувався. Проте закриття аеропортів і зупинка авіасполучення стали відчутним ударом для країни. Саме тому Путіна цілком влаштовує "енергетичне та повітряне перемир’я", однак згортати бойові дії на суходолі він не планує.

"Судячи з того, що являють собою поганий і катастрофічний варіанти, якими може закінчитися зустріч у Вашингтоні, для України буде краще, якщо зустріч не завершиться нічим. Імовірність цього існує, але наслідки для нас також будуть несприятливими: мінус фінансова підтримка, мінус військова допомога, мінус розвідувальна інформація США. Ці наслідки будуть неминучими в разі безрезультатних переговорів", - резюмував він.

Переговори Зеленського і Трампа - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не поступиться своїми територіями російському диктаторові Володимиру Путіну.

Перед переговорами із Зеленським у Білому домі Дональд Трамп заявив, що має план завершення війни Росії проти України, а також різко розкритикував американські медіа.

Зеленський підкреслив, що Україна готова докласти максимум зусиль для завершення війни та отримання реальних гарантій безпеки. Водночас Росія знову вдарила по мирних жителях уночі, спричинивши загибель і поранення людей. За словами президента, змусити Кремль до миру можна лише силою, і саме Трамп володіє такою силою.

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

