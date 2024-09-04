Ситуація напружена: росіяни окупували ще один населений пункт - DeepState

Російські окупанти окупували село Пречистівка у Вугледарському районі Донецької області. Про це повідомляє DeepState.
Також повідомляється, що ворог просунувся біля Водяного.
Аналізуючи карту, можна зробити висновок, що загроза оточення позицій українських військових існує не лише у Вугледарі, а й у населеному пункті Золота Нива.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті - наступ Росії
Нагадаємо, що армія РФ окупувала Долинівку на Донбасі, що у Покровському районі - ситуація загострюється. Аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ.
Під Покровськом відбувається значне просування РФ. Руслан Микула зазначив, що на Покровський напрямок росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Російські окупанти вже заходять у Селидове і намагається просунутися до Українська.
Стало відомо, що окупанти проводять дві операції для оточення ЗСУ. Армія РФ здійснює дві тактичні операції в рамках наступу на Покровськ і намагається оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою. Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський заявив, що найінтенсивніші бої на Покровському напрямку.
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