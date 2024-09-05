'Вони дуже поспішають': офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ

В ЗСУ наголосили, що росіяни були змушені змінити тактику наступу на Покровському напрямку та зосередитись в районі міста Селидове, Донецької області.

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Бої біля Покровська - до якої дати РФ планує захопити місто / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти ведуть інтенсивні наступальні операції в напрямку Покровська і намагаються захопити місто до 1 жовтня. Про це в ефірі 24 каналу повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький

За його словами, радіоперехоплення свідчать про наміри російських військ продовжувати штурм позицій ЗСУ з наказом командування взяти місто до 1 жовтня. Офіцер 59-ї ОМБр зазначив, що росіяни діють поспіхом, що підтверджується характером боїв останніх місяців, і на це є свої причини.

"Зараз окупанти поспішають, адже розуміють, що скоро почнуться дощі. На лінії, де зараз перебувають ворожі підрозділи, не дуже походиш і не поїздиш навіть. Донецький ґрунт дуже важкий. Там ступиш у мокру землю і тобі одразу 10 кілограмів до взуття прилипне. Техніка також там не протягне", — заявив Сергій Цехоцький. відео дня

Офіцер 59-ї ОМБр додав, що російський бліцкриг на цьому напрямку зазнав невдачі, і противник був змушений змінити тактику. Війська РФ зосередилися в районі Селидового та прилеглих населених пунктів для захисту свого лівого флангу прориву.

Водночас у ЗСУ впевнені, що росіяни не зможуть увійти в Покровськ, оскільки Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, і шанси ворога дуже малі.

"Хоча в противника ще багато сил, тому ворог намагатиметься. Проте в окремих місцях Збройні Сили відновлюють свої позиції, попри значну перевагу ворога в кількості", — підсумував Сергій Цехоцький.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти зосереджують сили та резерви для подальшого просування в напрямку Покровська, але наразі Силам оборони України вдалося зупинити наступ ворога, повідомив військовий експерт та полковник запасу Роман Світан.

Співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що противник активізувався на Вугледарському, Покровському та Курахівському напрямках.

Іноземні ЗМІ прогнозують можливе захоплення Покровська та Донеччини навесні наступного року, але військовий експерт Михайло Жирохов вважає такі прогнози передчасними через невизначеність результатів осінньої кампанії.

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