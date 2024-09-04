Ціль не Покровськ: окупанти посилили атаки на Курахівському напрямку

Окупанти хочуть просунутися до стратегічно важливого міста, однак ЗСУ чинять спротив.

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Ворог хоче реалізувати плани, які не вдалося втілити ще весною 2022 року / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрін з DeepState

На Курахівському напрямку за останні дні ворог посилив атаки з метою просування до Вугледара, що на Донеччині. Це місто є бажаним для захоплення армією країни-агресора Росії через стратегічну вагу.

Як розповів в етері FREEДОМ військовий експерт Сергій Грабський, російську окупанти намагаються досягти одразу двох цілей - просунутися в районі Курахового, захопити енергогенеруюче підприємство, створюючи нависання над Вугледаром та оточити українські сили під містом.

"Курахівський напрямок в останні два-три дні стає досить гарячим, хоча він і був таким весь цей час. Потрібно розуміти, що Курахове — це ключ до Вугледара. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що Вугледар — це стратегічна позиція України. Це місто дає змогу тримати під контролем і загрожувати постійно такому важливому комунікаційному вузлу, як Волноваха. І тому для противника критично важливо вибити українські підрозділи з Вугледара", - пояснив Грабський. відео дня

Ворог у такий спосіб не полишає спроб виконати поставлені ще 2 квітні 2022 року задачі, однак наразі усі його спроби витіснити ЗСУ з-під Вугледара безуспішні, навіть попри перевагу противника у силах та засобах.

Грабський переконаний, що ще однією причиною такої активізації окупаційної армії на Курахівському напрямку є відсутність очікуваних результатів біля Покровська.

Хто такий Сергій Грабський? Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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Нещодавно на Покровському напрямку противник пережив найдорожчу добу за весь час повномасштабного вторгнення агресора Росії в Україну. Аналітик Ендрю Перпетуа підрахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських машин і важкого озброєння. В той час як втрати України були набагато меншими: менше трьох десятків.

Раніше стало відомо, що російські окупанти окупували село Пречистівка у Вугледарському районі Донецької області. Також повідомлялось, що ворог просунувся біля Водяного.

Нагадаємо, у Генштабі 3 вересня повідомили, що на Покровському напрямку окупанти здійснили 31 спробу атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миролюбівки, Михайлівки та Зеленого Поля.

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