Потужний 5-бальний шторм наближається до України: найближчим часом вдарить магнітна буря

Ця магнітна буря може спровокувати погіршення самопочуття.

Україну атакує потужна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україна найближчим часом опиниться під впливом потужної магнітної бурі. Вона може значно вплинути на ваше самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Уже понад тиждень в Україні зберігається геомагнітна активність на дуже високому рівні. До 11 серпня включно країну атакувала буря з потужністю шість балів. Наступного дня вона стала слабшою на один бал, але незабаром знову вдарила з новою силою.

15 серпня магнітна буря пішла на спад. Два дні вона протрималася на рівні чотири бали. 17-18 серпня потужність бурі була на рівні трьох балів. Однак розслаблятися ще рано. Очікується, що вже завтра, 19 серпня, країну накриє сильна магнітна буря. Вона влупить із потужністю п'ять балів, після чого опуститься майже до чотирьох балів.

Україну атакує потужна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години стався 1 спалах класу С. Повідомляється, що 19 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 11 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому цього дня їм потрібно бути обережними", - ідеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

