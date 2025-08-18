Рус
Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

Андрій Ганчук
18 серпня 2025, 17:52оновлено 18 серпня, 19:01
Україна не збирається здавати свої території, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський відкинув "територіальні поступки" на користь Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Головне:

  • Україна не віддасть Росії свої території
  • Передача територій неможлива

Україна не віддасть свої території очільнику країни-окупанта Володимиру Путіну. Це неможливо. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Fox News, 18 серпня, перед зустріччю з Трампом сказав, що віддати Росії українські території неможливо.

"Напередодні зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що віддати території Росії буде "неможливо", - процитували журналісти слова президента України.

Що говорить експерт

Хороших варіантів для України на зустрічі Зеленського і Трампа не буде, вважає політолог Андрій Золотарьов.

На його думку, краще, якщо ця зустріч закінчиться взагалі відсутністю домовленостей.

"Судячи з того, що являють собою поганий і катастрофічний варіанти, якими може закінчитися зустріч у Вашингтоні, для України буде краще, якщо зустріч не завершиться нічим. Імовірність цього існує, але наслідки для нас також будуть несприятливими: мінус фінансова підтримка, мінус військова допомога, мінус розвідувальна інформація США. Ці наслідки будуть неминучі в разі безрезультатних переговорів", - підкреслив Золотарьов.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, Зеленський і Трамп зустрінуться в понеділок, 18 серпня. Зустріч запланована о 20:15 за Києвом. Лідери України та США мають обговорити можливості укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні, написали журналісти SkyNews. За їхніми даними, американські дипломати сказали своїм колегам у Європі, що потрібно бути готовими до таких перемовин. Де конкретно відбудеться зустріч, поки невідомо.

Трамп перед зустріччю із Зеленським жорстко заявив, що йому, мовляв, не потрібні поради, і він зупинить війну в Україні. Так він відповів на публікації американських ЗМІ з критикою своєї політики з питань врегулювання війни.

"Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити", - додав американський президент.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський окуповані территории Дональд Трамп зустріч Зеленського та Трампа
Кажани залітають прямо у квартири українців: про що попереджають зоозахисники

11:53

Вік - не проблема: психолог розповів, як знайти друзів у дорослому житті

11:37

Ставки високі: на який компроміс готовий піти Зеленський на зустрічі з Трампом - FT

