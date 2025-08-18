Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

Головне:
- Україна не віддасть Росії свої території
- Передача територій неможлива
Україна не віддасть свої території очільнику країни-окупанта Володимиру Путіну. Це неможливо. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Як повідомляє Fox News, 18 серпня, перед зустріччю з Трампом сказав, що віддати Росії українські території неможливо.
"Напередодні зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що віддати території Росії буде "неможливо", - процитували журналісти слова президента України.
Що говорить експерт
Хороших варіантів для України на зустрічі Зеленського і Трампа не буде, вважає політолог Андрій Золотарьов.
На його думку, краще, якщо ця зустріч закінчиться взагалі відсутністю домовленостей.
"Судячи з того, що являють собою поганий і катастрофічний варіанти, якими може закінчитися зустріч у Вашингтоні, для України буде краще, якщо зустріч не завершиться нічим. Імовірність цього існує, але наслідки для нас також будуть несприятливими: мінус фінансова підтримка, мінус військова допомога, мінус розвідувальна інформація США. Ці наслідки будуть неминучі в разі безрезультатних переговорів", - підкреслив Золотарьов.
Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:
Як повідомляв Главред, Зеленський і Трамп зустрінуться в понеділок, 18 серпня. Зустріч запланована о 20:15 за Києвом. Лідери України та США мають обговорити можливості укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.
Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні, написали журналісти SkyNews. За їхніми даними, американські дипломати сказали своїм колегам у Європі, що потрібно бути готовими до таких перемовин. Де конкретно відбудеться зустріч, поки невідомо.
Трамп перед зустріччю із Зеленським жорстко заявив, що йому, мовляв, не потрібні поради, і він зупинить війну в Україні. Так він відповів на публікації американських ЗМІ з критикою своєї політики з питань врегулювання війни.
"Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити", - додав американський президент.
Інші новини:
- "Трамп зрозуміє, що Путін хоче його обдурити": Салліван сказав, що мають зробити США
- У США розкрили плани Трампа щодо України і назвали нахабну вимогу Путіна
- Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі
Про джерело: Fox News
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред