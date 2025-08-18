Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

Україна не збирається здавати свої території, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський відкинув "територіальні поступки" на користь Росії

Головне:

Україна не віддасть Росії свої території

Передача територій неможлива

Україна не віддасть свої території очільнику країни-окупанта Володимиру Путіну. Це неможливо. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Fox News, 18 серпня, перед зустріччю з Трампом сказав, що віддати Росії українські території неможливо.

"Напередодні зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що віддати території Росії буде "неможливо", - процитували журналісти слова президента України.

Що говорить експерт

Хороших варіантів для України на зустрічі Зеленського і Трампа не буде, вважає політолог Андрій Золотарьов.

На його думку, краще, якщо ця зустріч закінчиться взагалі відсутністю домовленостей.

"Судячи з того, що являють собою поганий і катастрофічний варіанти, якими може закінчитися зустріч у Вашингтоні, для України буде краще, якщо зустріч не завершиться нічим. Імовірність цього існує, але наслідки для нас також будуть несприятливими: мінус фінансова підтримка, мінус військова допомога, мінус розвідувальна інформація США. Ці наслідки будуть неминучі в разі безрезультатних переговорів", - підкреслив Золотарьов.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, Зеленський і Трамп зустрінуться в понеділок, 18 серпня. Зустріч запланована о 20:15 за Києвом. Лідери України та США мають обговорити можливості укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні, написали журналісти SkyNews. За їхніми даними, американські дипломати сказали своїм колегам у Європі, що потрібно бути готовими до таких перемовин. Де конкретно відбудеться зустріч, поки невідомо.

Трамп перед зустріччю із Зеленським жорстко заявив, що йому, мовляв, не потрібні поради, і він зупинить війну в Україні. Так він відповів на публікації американських ЗМІ з критикою своєї політики з питань врегулювання війни.

"Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити", - додав американський президент.

