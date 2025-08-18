Рус
Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ: що сталося

Альона Вороніна
18 серпня 2025, 17:37
Українські військові вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє".
Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, тг-канал Exilenova+

Коротко:

  • ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє"
  • Внаслідок цього повністю зупинилася робота нафтопроводу "Дружба"

Українські військові у ніч на 18 серпня вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", що розташована у Тамбовській області країни-агресорки Росії.

Внаслідок цього повністю зупинилося перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба". Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська область, рф). У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури Росії та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

"Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу рф з метою повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде…", – додали у Генштабі.

Раніше повідомлялося що експорт нафти під загрозою – з’явилися нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба". Місцева влада повідомляє про використання HIMARS та дронів під час масованого удару.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"/ Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Росії поскаржилися на атаку дронів – стало відомо, куди був спрямований удар БпЛА. Цієї ночі декілька регіонів Росії опинилися під атакою дронів.

Також раніше повідомлялося, що було чути до семи вибухів – дрони атакували Волгоград, на НПЗ – пожежі. Ймовірно, був "приліт" по заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю. Внаслідок удару було уражено судно "Порт Оля 4", яке перевозило комплектуючі для безпілотників "Shahed" та іранські боєприпаси.

Що таке нафтопровід Дружба?

Нафтопровід Дружба - найбільша у світі система магістральних нафтопроводів, що була збудована у 1960-х роках за часів СРСР для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної провінції до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги у Східній Європі - Угорщини, Чехословаччини, Польщі та НДР.

Нафтопровід проходить від Альметьєвська до Брянська (Росія), далі до Мозиря (Білорусь), і згодом розгалужується ще на дві ділянки: північну, що пролягає територіями Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, та південну, що пролягає територіями України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.

З Росії до країн "далекого зарубіжжя" щороку експортуються 66,5 мільйона тонн нафти, зокрема 49,8 млн тонн північною гілкою, пише Вікіпедія.

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:21Війна
Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:17Світ
"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути Україну

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути Україну

19:10Погляди
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

Кажани залітають прямо у квартири українців: про що попереджають зоозахисники

11:53

Вік - не проблема: психолог розповів, як знайти друзів у дорослому житті

11:37

Ставки високі: на який компроміс готовий піти Зеленський на зустрічі з Трампом - FT

