Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ: що сталося

Коротко:
- ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє"
- Внаслідок цього повністю зупинилася робота нафтопроводу "Дружба"
Українські військові у ніч на 18 серпня вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", що розташована у Тамбовській області країни-агресорки Росії.
Внаслідок цього повністю зупинилося перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба". Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська область, рф). У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури Росії та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.
"Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу рф з метою повного припинення збройної агресії проти України. Далі буде…", – додали у Генштабі.
Раніше повідомлялося що експорт нафти під загрозою – з’явилися нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба". Місцева влада повідомляє про використання HIMARS та дронів під час масованого удару.
Вибухи в Росії – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у Росії поскаржилися на атаку дронів – стало відомо, куди був спрямований удар БпЛА. Цієї ночі декілька регіонів Росії опинилися під атакою дронів.
Також раніше повідомлялося, що було чути до семи вибухів – дрони атакували Волгоград, на НПЗ – пожежі. Ймовірно, був "приліт" по заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.
Нагадаємо, ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю. Внаслідок удару було уражено судно "Порт Оля 4", яке перевозило комплектуючі для безпілотників "Shahed" та іранські боєприпаси.
Що таке нафтопровід Дружба?
Нафтопровід Дружба - найбільша у світі система магістральних нафтопроводів, що була збудована у 1960-х роках за часів СРСР для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної провінції до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги у Східній Європі - Угорщини, Чехословаччини, Польщі та НДР.
Нафтопровід проходить від Альметьєвська до Брянська (Росія), далі до Мозиря (Білорусь), і згодом розгалужується ще на дві ділянки: північну, що пролягає територіями Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, та південну, що пролягає територіями України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.
З Росії до країн "далекого зарубіжжя" щороку експортуються 66,5 мільйона тонн нафти, зокрема 49,8 млн тонн північною гілкою, пише Вікіпедія.
