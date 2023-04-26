Нам дають озброєння, але рівно стільки, щоб ми вистояли - Золотарьов

Однак, в європейській політиці сьогодні непопулярний навіть натяк на якісь реверанси в бік Росії, вважає експерт.

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Прапори НАТО і України, Андрій Золотарьов / УНІАН

Країни-партнери хоч допомагають Україні, але роблять це не на повну силу, вважає політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що в європейській політиці сьогодні непопулярний навіть натяк на якісь реверанси в бік Росії, і є тренд на підтримку України.

"І євроатлантична Солідарність після 24 лютого 2022 року – це не порожній звук. Тому тут якщо є консенсус, то хочеться чи ні, але змушені йти разом", - пояснив експерт.

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З іншого боку, каже Золотарьов, є і політична опозиція, яка активно мусує тему економічних витрат, які несе Німеччина від війни, санкційного режиму, поставок техніки.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

"Тому ми бачимо, що хоч і робляться ті кроки, які ще пару років тому були в принципі неможливі, але вони відбуваються не в тих обсягах. Нам дають озброєння, але рівно стільки, щоб ми вистояли, але не перемогли. А поставити все на Україну європейські політики не готові. Тим більше, брати на себе додаткові ризики. Ситуація, коли Україна тягає каштани з вогню їх цілком влаштовує", - підсумував експерт.

Військова допомога Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Дивіться повне відео інтерв'ю Андрія Золотарьова Главреду: