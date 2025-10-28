Чому 29 жовтня не можна з сумом дивитися в дзеркало: яке церковне свято

29 жовтня не варто з сумом дивитися в дзеркало - можна накликати меланхолію або застій у справах.

Яке церковне свято 29 жовтня

Що не можна робити 29 жовтня

Народні прикмети і традиції

У середу, 29 жовтня, віряни святкують день пам'яті святої преподобномучениці Анастасії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 29 жовтня

Свята Анастасія народилася в Римі в побожній християнській родині. Після смерті батьків вона з юних років присвятила себе служінню Богу. Вона вступила в жіночий монастир, де під духовним керівництвом настоятельки Софії вела суворе чернече життя - в молитві, пості та добрих справах.

Коли імператор Децій розпочав гоніння на християн (середина III ст.), багатьох вірян змушували зректися Христа. Анастасія відмовилася від цього, хоча їй обіцяли багатство і високий шлюб, якщо вона поклониться язичницьким богам. Коли вона твердо сповідувала віру в Христа, її піддали жорстоким тортурам.

Її били, розривали тіло залізними гаками, палили свічками, а потім усікли мечем.

Що не можна робити 29 жовтня

Не можна конфліктувати, сваритися - вважалося, що будь-який прояв гніву "запечатує" душевний спокій і привертає втрати.

Не слід палити сміття - казали: "Анастасія на вогні зло згортає, не розпалюй гніву - спали гріх".

Не варто з сумом дивитися в дзеркало - можна накликати меланхолію або застій у справах.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день - до короткої зими;

вранці туман або туман - зима прийде пізно, але триматиметься довго;

сильний вітер вказує на вітряну і хуртовинну зиму;

увечері зоряне небо - чекайте на холодну, але суху зиму.

У народі 29 жовтня носило назву Анастасія Осіння. Говорили "Прийшла Анастасія - осінь до кінця дійшла". Цей день вважався рубежем, коли природа остаточно засинає, а зима вже "на порозі".

Іменини 29 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Панас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, Агата, Анастасія, Анна, Марія.

Талісманом людини, народженої 29 жовтня, є топаз. За народними віруваннями цей дорогоцінний камінь мав силу заспокоювати і відновлювати нервову систему, повертаючи душевну рівновагу. Вважалося також, що топаз зміцнює тіло, підвищує тонус життя і сприяє міцному імунітету.

