Погода буде контрастною: Україну накриють дощі, а потім потеплішає

Віталій Кірсанов
28 жовтня 2025, 12:53
226
Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +3...+8 градусів.
Україну накриють дощі, а потім потеплішає
Україну накриють дощі, а потім потеплішає / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

  • Прогноз погоди від Наталії Діденко
  • Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У середу, 29 жовтня, в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, температура завтра протягом дня буде до +11 градусів на півночі України та +15 градусів на південному сході. Про це написала Наталка Діденко в Телеграм.

"Середа в Україні буде без особливих змін у погоді - сиро, хмарно, часом прояснення, дощі, тумани, прохолодно, холодно, на півдні тепло", - написала Діденко.

Зокрема, за інформацією Діденко, у південній частині України завтра буде без істотних опадів, а температура в південній частині та на південному сході країни становитиме +13+15 градусів.

Натомість в інших частинах України, через діяльність атмосферних фронтів очікуються дощі різної інтенсивності, - від невеликих до помірних. Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +3...+8 градусів. Протягом дня на заході та півночі України температура становитиме +7...+11 градусів.

Погода в Києві

У Києві 29 жовтня, за прогнозом Діденко, очікується невеликий дощ, поривчастий західний вітер.

"Вночі +4+7 градусів, вдень у середу близько +10 градусів", - повідомила синоптик.

Надалі в Україні передбачається тепліша погода, додала Діденко. Вона також написала, що вдень буде до +12...+17 градусів, утім у суботу "градуси трохи пригнуться до +10...+12 градусів", зазначила народний синоптик.

Про персону: Наталя Діденко

Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні 29 жовтня буде місцями дощовою та хмарною з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура вночі становитиме +6°...+4°. Середня температура вдень становитиме +10°...+12°.

Погода 29 жовтня
Погода 29 жовтня / Фото: meteo.gov.ua

Як писав Главред, протягом цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Погода в Україні 28 жовтня буде місцями дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода до кінця жовтня буде дуже контрастною. Від сильного вітру з дощами, до потепління.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

