Росіяни вдарили по Чернігівщині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та базу відпочинку (фото)

Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Новгорода-Сіверського трьома ударними дронами.

Пожежа після атаки російських БпЛА на Чернігівщину / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Основне:

Дрони РФ атакували Чернігівщину, спричинивши пожежі на цивільних об’єктах

У Чернігові, Корюківському та Новгород-Сіверському районах зафіксовано влучання

У Новгород-Сіверському районі постраждала літня жінка, ще одну врятували під час гасіння пожежі

У ніч на 28 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Чернігівську область, влучивши по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у кількох районах спалахнули пожежі. Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

Чернігів

За їхньою інформацією, один із дронів влучив у критичний об’єкт міста. Загорілася господарська споруда, яку оперативно загасили. Постраждалих немає.

Корюківський район

ДСНС повідомляє про влучання по інфраструктурному об’єкту. Пожежу ліквідували без жертв.

Новгород-Сіверський район

Найбільше постраждала адміністративна будівля та база відпочинку "Чексіл-Ярославна".

Близько 22:30 27 жовтня три ударні дрони влучили по цивільних спорудах. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку 1958 року народження. Ще одна літня жінка отримала поранення на території бази, де також спалахнула пожежа.

За словами начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, атака була цілеспрямованою - окупанти били саме по цивільних об’єктах.

