В оселях стане тепло: в Україні офіційно стартує опалювальний сезон

Центральне теплопостачання запускають по всій Україні.

Перше місто України ввійшло в опалювальний сезон 2025-2026 років / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Кривошеєнко:

Суми першими почали опалювальний сезон в Україні

Теплопостачання у місті буде подаватися за графіком

Перший український обласний центр поступово входить в опалювальний сезон. Мова йде про місто Суми. Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, теплопостачання в місті подається, але за графіком. Попри складну безпекову ситуацію та постійні загрози, системи працюють стабільно.

Коли в оселях мешканців Сум з'явиться тепло

За словами Кривошеєнка, для повного розгортання теплопостачання потрібно 3-5 діб – це технічна вимога, що забезпечує безпечний і рівномірний запуск тепла до осель.

"Ми робимо все, щоб у домівках сумчан було тепло. Команди теплопостачальних підприємств працюють злагоджено, розуміючи важливість стабільного проходження опалювального сезону", - додав він.

Коли опалювальний сезон розпочнуть в інших містах України

Як передає РБК-Україна, під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон офіційно стартує 28 жовтня. Він наголосив, що Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт газу.

Раніше Главред писав, що за словами міністра енергетики Світлани Гринчук, опалювальний сезон по усій Україні розпочнеться найближчими днями. Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде.

"Найближчими днями зі зниженням температури місцеві органи влади будуть ухвалювати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", - сказала вона.

Як підготувати оселю до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

Опалювальний сезон 2025-2026 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться планово, жодних змін не передбачається. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що опалювальний сезон в Україні почнеться не раніше листопада. Старт тепла у більшості міст прив’язаний до сплати ПСО з 1-го листопада, але це дуже умовна дата.

Напередодні експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив, якщо газу не буде, Україну чекають повні відключення і теплокомуненерго обмежуватимуть теплопостачання багатоквартирних будинків до мінімуму.

Про персону: Сергій Кривошеєнко Кривошеєнко Сергій Володимирович – очільник Сумської міської військової адміністрації. У 2024 році він був призначений на посаду начальника Сумської МВА. До цього, з 2023 року, обіймав посаду заступника начальника цієї адміністрації. Сергій Кривошеєнко закінчив Запорізький національний університет у січні 2022 року, здобувши вищу освіту в галузях інженерії, права та економіки. Родом із Донецька, також проживав у Запоріжжі.

