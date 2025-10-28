Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"У звичайному орендованому житлі": у якій країні живе Софія Ротару

Еліна Чигис
28 жовтня 2025, 12:14
103
З'явилися докази, де живе Софія Ротару.
Софія Ротару
Софія Ротару - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.forever/

Ви дізнаєтеся:

  • Ігор Целіп натрапив на квартиру Софії Ротару
  • У якій країні вона знаходиться

Український популярний співак Ігор Целип під час благодійного туру в Італії побачив дуже цікаву деталь про Софію Ротару.

Як розповів артист на своїй сторінці в соцмережах, він проживав в орендованій квартирі в Римі і на домофоні побачив табличку з написом "Rоtaru Sofia".

відео дня

"Я оселився у звичайному орендованому житлі, нічого особливого. Але коли побачив біля дверей табличку з ім'ям Софії Ротару, то, чесно, здивувався. Я не знаю, чи справді це вона, чи просто збіг, але якщо так - то це дуже класно, бо я поважаю її творчість і виріс на її піснях", - заявив Ігор.

Квартира Софії Ротару в Римі
Квартира Софії Ротару в Римі / фото: скрін instagram.com, Ігор Целіп

Також він уточнив, що не збирався розголошувати особисті дані артистки, а поділився цікавим збігом.

Софія Ротару
Софія Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

Позиція Софії Ротару

Софія Ротару багато років жила і працювала в країні-окупанті РФ, де має свою нерухомість, але після початку повномасштабної війни все ж підтримала Україну. Співачка не дає концертів з 2022 року і, за інформацією Ауріки Ротару, почне знову співати після перемоги України. Раніше ходило багато чуток про те, що співачка живе в Італії, але вона залишається перебувати у своєму будинку під Києвом.

Софія Ротару
Софія Ротару / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Софія Ротару - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Олена Тополя заявила про те, що хоче заспівати дуетом зі співачкою Софією Ротару. А ось Ротару не поспішає відповідати на пропозицію і проігнорувала коментар. Також українська ведуча Марічка Падалко написала про бажання записати інтерв'ю з артисткою, але вона і на цю пропозицію поки що не відповіла.

А також Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, привітав співачку Софію Ротару з днем народження. Він зробив публікацію, в якій розповів про першу зустріч зі співачкою, також він показала спільні архівні фото.

Вас може зацікавити:

Про персону: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Софія Ротару новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В хід підуть "Фламінго": Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України

В хід підуть "Фламінго": Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України

12:25Війна
Київ незабаром може стати "тиловим фронтом": Сергій Флеш - про ризик ударів FPV

Київ незабаром може стати "тиловим фронтом": Сергій Флеш - про ризик ударів FPV

12:00Інтерв'ю
Пішов у СЗЧ - позбувся майна: у Раді хочуть посилити покарання за самоволку

Пішов у СЗЧ - позбувся майна: у Раді хочуть посилити покарання за самоволку

11:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

Останні новини

13:16

Обирають роботу замість кохання: найбільші трудоголіки серед знаків зодіаку

13:10

Дмитро Комаров наважився на серйозний вчинок - що він зробив

12:58

Турецькі кол-центри атакують Україну: міжнародний скандал та загрози для учасників схеми - ЗМІ

12:53

Погода буде контрастною: Україну накриють дощі, а потім потеплішає

12:51

"Красива пара": Ксенія Мішина показала своє перше кохання

Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українцівЧи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців
12:29

Собаки з Чорнобиля здивували волонтерів: що незвичного в їхньому зовнішньому вигляді (фото)

12:25

В хід підуть "Фламінго": Зеленський розкрив стратегію далекобійних ударів України

12:14

"У звичайному орендованому житлі": у якій країні живе Софія Ротару

12:08

"Тримаймо разом українську хвилю!": Михайло Поплавський про українську мову та генетичний код нації актуально

Реклама
12:00

Київ незабаром може стати "тиловим фронтом": Сергій Флеш - про ризик ударів FPV

11:55

Телеканал 2+2 розпочав зйомки нового детективно-комедійного серіалу "Таксист"

11:50

"Потрібно застосовувати все": Зеленський розповів, чому Шахеди стали смертоноснішими, ніж балістика

11:31

"Дві аварії сталося": Кіркоров зробив несподіване зізнання

11:17

Пішов у СЗЧ - позбувся майна: у Раді хочуть посилити покарання за самоволку

10:40

"Конкурентку не пустити": Таїсія Повалій "взялась" за відому українську співачку

10:31

"Путін буде робити все": Зеленський прокоментував ідею зустрічі з диктатором

10:28

Китайський гороскоп на завтра 29 жовтня: Драконам - втрати, Собакам - плітки

10:28

Повний розклад трансляцій 1/8 фіналу Кубка України: де дивитися матчі

10:26

"Є головною ціллю росіян": Зеленський розповів, яка бойова ситуація склалася в Покровську

10:21

Контрацепція та інтимне здоров'я для жінок: як підібрати оптимальний метод новини компанії

Реклама
10:03

В оселях стане тепло: в Україні офіційно стартує опалювальний сезон

10:00

Пугачова і Галкін обрали нову країну - куди вони переїжджають

09:49

Росіяни вдарили по Чернігівщині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та базу відпочинкуФото

09:34

Чому 29 жовтня не можна з сумом дивитися в дзеркало: яке церковне свято

09:31

Ольга Сумська підтримала українців у критиці Наталії Сумської - деталі

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 жовтня (оновлюється)

09:18

В Японії знайшли заміну сонячним панелям: обскакали США і Китай

09:12

В Україні з 2026 року змінюють умови виходу на пенсію: що потрібно знати

09:09

В Україні стався землетрус: де саме трясло

09:00

Буде біда: Жданов – про наслідки удару по Бєлгородській дамбі для російських військ і помсту Путіна

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

"Посилити тиск на Путіна": Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму

08:10

Путін віддав наказ: армія РФ поспіхом пішла у наступ на ключове місто

08:10

Як бобри стали наполегливо прогризати греблю Білгородського водосховищаПогляд

07:24

Прорив дамби в Бєлгородській області: експерт сказав, чи є загроза Україні

06:38

Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс із Чехією та Словаччиною - ЗМІ

06:10

Шантаж не спрацював: Кремль почав істерично волати напередодні зустрічі Трампа і СіПогляд

05:46

Гороскоп на завтра 29 жовтня: Левам - приємна несподіванка, Стрільцям - подорож

05:15

Онук Алли Пугачової відкинув стосунки з росіянками - що сталося

04:30

Щаститиме увесь день: яких знаків зодіаку чекає заслужена винагорода

Реклама
04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двох цуценят за 51 секунду

02:55

Кінець жовтня буде складним для трьох знаків зодіаку: про що попереджають астрологи

01:58

Напруження на фронті зростає: у Генштабі розповіли, які напрямки під загрозою

01:30

Ведучий Женя Фешак залишився один - що трапилося

00:51

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминатиВідео

00:24

"Чудові люди": Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році

27 жовтня, понеділок
23:50

Зірка Кварталу 95 висловився про вагітність дружини: "Була історія"

23:47

Деякі українці отримають "спеціальні" зарплати: кого зачеплять зміни

23:22

10 снів, що віщують багатство й удачу

23:14

Санкції в дії: російський "Лукойл" розпродає активи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти