"У звичайному орендованому житлі": у якій країні живе Софія Ротару

З'явилися докази, де живе Софія Ротару.

Софія Ротару - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.forever/

Ви дізнаєтеся:

Ігор Целіп натрапив на квартиру Софії Ротару

У якій країні вона знаходиться

Український популярний співак Ігор Целип під час благодійного туру в Італії побачив дуже цікаву деталь про Софію Ротару.

Як розповів артист на своїй сторінці в соцмережах, він проживав в орендованій квартирі в Римі і на домофоні побачив табличку з написом "Rоtaru Sofia".

"Я оселився у звичайному орендованому житлі, нічого особливого. Але коли побачив біля дверей табличку з ім'ям Софії Ротару, то, чесно, здивувався. Я не знаю, чи справді це вона, чи просто збіг, але якщо так - то це дуже класно, бо я поважаю її творчість і виріс на її піснях", - заявив Ігор.

Квартира Софії Ротару в Римі / фото: скрін instagram.com, Ігор Целіп

Також він уточнив, що не збирався розголошувати особисті дані артистки, а поділився цікавим збігом.

Софія Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

Позиція Софії Ротару

Софія Ротару багато років жила і працювала в країні-окупанті РФ, де має свою нерухомість, але після початку повномасштабної війни все ж підтримала Україну. Співачка не дає концертів з 2022 року і, за інформацією Ауріки Ротару, почне знову співати після перемоги України. Раніше ходило багато чуток про те, що співачка живе в Італії, але вона залишається перебувати у своєму будинку під Києвом.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Олена Тополя заявила про те, що хоче заспівати дуетом зі співачкою Софією Ротару. А ось Ротару не поспішає відповідати на пропозицію і проігнорувала коментар. Також українська ведуча Марічка Падалко написала про бажання записати інтерв'ю з артисткою, але вона і на цю пропозицію поки що не відповіла.

А також Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, привітав співачку Софію Ротару з днем народження. Він зробив публікацію, в якій розповів про першу зустріч зі співачкою, також він показала спільні архівні фото.

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

