Путін віддав наказ: армія РФ поспіхом пішла у наступ на ключове місто

В окупантів залишилося не так багато часу, щоб встигнути виконати завдання диктатора.

Російські підрозділи не припиняють спроб прорватися у місто / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне:

Путін хоче, щоб армія РФ в листопаді захопила Покровськ

У місті та на околицях тривають активні бойові дії

Армія РФ просувається до важливих трас на Донеччині

Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив військовому командуванню країни-агресорки Росії завдання встановити контроль над українським містом Покровськ до середини листопада поточного року.

Хоча частині підрозділів РФ вдалося проникнути в місто, українське командування повідомляє, що про повне оточення ЗСУ в Покровську мова не йде. Про це пише видання Financial Times.

Чому Путін віддав наказ захопити Покровськ

У 2024 році місто стало ключовим транспортно-логістичним вузлом і його втрата могла б стати для України стратегічним ударом. Перед окупантами, у випадку захоплення міста, одразу би відкрилися шляхи до нових напрямків наступу.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Наразі Генштаб ЗСУ підтверджує проникнення близько 200 росіян у Покровськ. Однак активні бойові дії навколо міста з армією РФ, та всередині нього з ДРГ тривають.

Яка обстановка на ключовому напрямку фронту зараз

На Покровському напрямку логістична обстановка залишається складною, адже армія РФ постійно атакує українських оборонців, а інфраструктура давно вже зруйнована.

Основна увага противника прикута до агломерації Покровськ-Мирноград через намір прорватися до стратегічно важливих трас та вивести українські лінії постачання під удари безпілотників.

Водночас, протягом останніх кількох місяців, окупаційні війська повільно просуваються у сторону двох інших міст - Лимана та Костянтинівки.

Як ситуацію в Покровську оцінює офіцер ЗСУ

Главред писав, що за даними офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, близько 200–250 окупантів наразі проникли до Покровська і намагаються закріпитися в місті. Вони шукають проходи і, на жаль, знаходять їх, таким чином просочуючись в місто.

Цехоцький підкреслив, що визначити точну чисельність ворога складно через несприятливі погодні умови та особливості міської забудови, що ускладнюють моніторинг та оборону.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження російських загарбників спостерігається в районі Покровська, де тривають активні бойові дії, зокрема і в самому місті.

Раніше Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Кремль представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі. В тому числі і на Покровському напрямку.

Нещодавно повідомлялося, що штурмовики ЗСУ зайшли в Покровськ Донецької області та проводять у місті зачистки, а також контрдиверсійну роботу. Присутність ЗСУ в місті дозволить швидше реагувати на спроби прориву диверсійних груп.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

