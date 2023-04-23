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"Потрібно в 10 разів більше допомоги": у МЗС назвали умову закінчення війни в Україні до кінця 2023 року

Анна Ярославська
23 квітня 2023, 09:22 оновлено 23 квітня, 09:25
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Закінчення війни в значній мірі залежить від того, чи перейдуть наші партнери останні "червоні лінії", що залишаються, вважає Андрій Мельник.
Андрій Мельник, війна в Україні
Андрій Мельник назвав умову закінчення війни в Україні / Фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, Супільне

Війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. Для цього потрібно в 10 разів більше військової допомоги від партнерів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Ми вдячні нашим союзникам за їхню військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб закінчити російську агресію в цьому році. Тому ми закликаємо наших партнерів перейти всі штучні червоні лінії і виділити 1% ВВП на постачання зброї Україні", - написав він у Twitter.

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Також це питання порушувалося в ток-шоу Суспільного "Новий відлік".

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"Закінчення війни в значній мірі залежить від того, чи перейдуть наші партнери останні червоні лінії, що залишаються, щоб не провокувати Путіна на можливий ядерний удар та інші страшні історії, які теоретично можливі", – сказав Мельник.

За словами заступника міністра, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Українські військові готуються до масштабного контрнаступу і звільнення всіх земель, які були незаконно захоплені російською окупаційною армією. Країні-агресору не вдасться виграти цю війну та вона може скоро закінчитися. Про це розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Він зазначив, що в кращому випадку війна в Україні повністю закінчиться вже за 3-5 місяців.

Військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що війна Росії проти України, ймовірно, завершиться в перспективі літа-початку осені або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від поставок зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо поставки збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії.

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