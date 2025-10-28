Рус
"Є головною ціллю росіян": Зеленський розповів, яка бойова ситуація склалася в Покровську

Дар'я Пшеничник
28 жовтня 2025, 10:26
279
За його словами, окупація цього міста важлива для ворога, щоб було що показати США.
Зеленский Покровск
Росія кинула на захоплення Покровська усі сили / Колаж: Главред, фото: Зеленський Telegram, Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

  • Росія зосередила основні ударні сили на Покровському напрямку
  • У місті та сусідніх районах тривають запеклі бої, зафіксовано високу штурмову активність ворога
  • Кожен успіх українських сил у цьому регіоні - це внесок у загальний захист держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині в Покровську тривають бої, і місто є головною ціллю для ворога. За його словами, в місті перебуває близько 200 окупантів, що розосереджені по різних місцях.

Місто залишається головною ціллю росіян. Вони готувалися його захопити ще рік тому. Про це розповів глава держави під час зустрічі з журналістами, пише LB.ua.

відео дня

"Тому сказати, що все зараз неправильно робиться, – мені здається, не дуже об'єктивно з точки зору того, де ми зараз з Покровськом. Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у "рускіх" сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. На мій погляд, такого результату, який вони можуть "продати" американцям, у них немає", – сказав він.

За даними Зеленського, росіяни показували США мапу з уже окупованим Покровськом і розповідали, що змогли захопити 90 % сходу.

"Ми розуміємо, для чого їм Покровськ. Він їм потрібен тільки для того, щоб сказати – дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть, – єдино можлива, інакше вони будуть начебто захоплювати ще", – сказав президент.

Для чого росіянам Покровськ

Зеленський вважає, що всі сили росіяни кинули на Покровськ, оскільки не можуть взяти Куп’янськ.

"Вони дуже хотіли, щоб однією з основних цілей був Куп'янськ. Але там вони не мають на сьогодні таких можливостей", - додав він.

Що відбувається із Сумською областю

Для захоплення Сумської області, на думку Зеленського, у ворога спроможностей немає.

"Вони потрішечки будуть перекидувати все на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу продавати щось президенту Трампу як свої начебто успіхи вони не зможуть", – сказав він.

Як ситуацію в Покровську оцінює офіцер ЗСУ

Главред писав, що за даними офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, близько 200–250 окупантів наразі проникли до Покровська і намагаються закріпитися в місті. Вони шукають проходи і, на жаль, знаходять їх, таким чином просочуючись в місто.

Цехоцький підкреслив, що визначити точну чисельність ворога складно через несприятливі погодні умови та особливості міської забудови, що ускладнюють моніторинг та оборону.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження російських загарбників спостерігається в районі Покровська, де тривають активні бойові дії, зокрема і в самому місті.

Раніше Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Кремль представляє захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи в інформаційному впливі. В тому числі і на Покровському напрямку.

Нещодавно повідомлялося, що штурмовики ЗСУ зайшли в Покровськ Донецької області та проводять у місті зачистки, а також контрдиверсійну роботу. Присутність ЗСУ в місті дозволить швидше реагувати на спроби прориву диверсійних груп.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський лінія фронту Покровськ
