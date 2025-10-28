Пішов у СЗЧ - позбувся майна: у Раді хочуть посилити покарання за самоволку

Наразі за СЗЧ передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У Раді хочуть посилити покарання за самоволку / колаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, ua.depositphotos.com

Коротко:

Наразі є близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства та СЗЧ

Арешт рахунків, арешт майна - варіанти покарання за СЗЧ

У Верховній Раді працюють над арештом майна та рахунків осіб, які уникають служби, самовільно залишаючи військову частину. Про це сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР із нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко в інтерв'ю "Телеграфу".

Він зазначив, що наразі є близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства та СЗЧ.

"І тут питання до правоохоронців: що вони роблять із цими дезертирами і СЗЧ? Чи повертаються ці люди, в якій кількості? Насправді повертаються і, скоріш за все, кількість тих, хто повернувся з СЗЧ перевалила за 50% від усієї кількості кримінальних справ. Це добре. Але для того, щоб у майбутньому такого не було, треба точно впроваджувати законодавчі зміни щодо покарання", - сказав Горбенко.

Нардеп зазначив, що ворог суворо карає - розстрілює тих військових, хто відмовляється виконувати завдання.

"Якщо брати наших військових командирів, то вони мають волю і бажання, щоб... "підбадьорити" трохи тих людей, які зневажають армію і тікають з лав ЗСУ. Які ці ідеї? Арешт рахунків, арешт майна. Із правоохоронного комітету пропонували збільшити строки покарання (наразі за СЗЧ передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, - ред). Пропозицій дуже багато. Треба сідати з Генштабом і вирішувати, за що будуть голоси, а за що ні. Тому що в Раді ж є прихильники "партії СЗЧ", а є прихильники "партії перемоги", але в жодної з цих груп немає більшості", - каже Горбенко.

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков раніше висловлював переконання, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що нинішні реалії роблять неминучою мобілізацію осіб цього віку до ЗСУ. Крім того, Куртков додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.

"Але, скоріш за все, як показує практика, ми почнемо мобілізувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", - зазначив командир в інтерв'ю Слідству.Інфо.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап оновлення системи мобілізації. Експерти прогнозують, що процес може стати інтенсивнішим через ситуацію на фронті. Крім того, до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) уже починають залучати бойові підрозділи. Главред розібрався, як саме зміниться мобілізаційна система і які нові дані про громадян отримає ТЦК і СП.

Крім того, набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, на які саме спеціальності планують мобілізувати чоловіків цієї вікової категорії.

Про персону: Руслан Горбенко Руслан Горбенко - український підприємець, політик. Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу". Кандидат економічних наук, пише Вікіпедія.

