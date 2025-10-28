Повний розклад трансляцій 1/8 фіналу Кубка України: де дивитися матчі

Ви дізнаєтеся:
- Хто зіграє в 1/8 фіналу Кубка України
- Повний розклад матчів
28-30 жовтня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Главред підготував повний розклад матчів і трансляцій.
Хто зіграє в 1/8-й
У цю стадію змагання вийшло 16 команд. З них лише 5 - з елітного дивізіону. 7 команд представляють Першу лігу, ще 3 - Другу, також зіграє один представник аматорського футболу.
Центральним стане протистояння вітчизняних грандів - київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Поєдинок стане домашнім для "біло-синіх" і відбудеться в середу, 29 жовтня. Початок - о 18:00.
Повний розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України
28 жовтня (вівторок)
- 12:00, "Чернігів" (1 ліга) - "Лісове" (Київ, 2 ліга);
- 14:30, "Буковина" (Чернівці, 1 ліга) - "Нива" (Тернопіль, 1 ліга);
- 14:30, "Локомотив" (Київ, 2 ліга) - "Нива" (Вінниця, 2 ліга).
29 жовтня (середа)
- 12:00, "Вікторія" (Суми, 1 ліга) - "Інгулець" (Петрове, 1 ліга);
- 14:30, ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) - "Рух" (Львів, УПЛ);
- 18:00, "Динамо" (Київ, УПЛ) - "Шахтар" (Донецьк, УПЛ).
30 жовтня (четвер)
- 12:00, "Агротех" (Тишківка, аматори) - "Фенікс-Маріуполь" (1 л);
- 17:00, "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) - "Агробізнес" (Волочиськ, 1 л).
Згідно з регламентом, переможець визначається в одному матчі. Якщо 90 хвилин завершуються нічийним результатом, команди відразу пробивають серію післяматчевих пенальті, без екстратаймів.
Крім того, 2 листопада, о 18:00 "Шахтар" і "Динамо" знову зіграють між собою, але вже в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Матч буде домашнім для "гірників".
Де дивитися матчі
Усі поєдинки покаже наживо канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ - MEGOGO, "Київстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv і OmegaTV.
Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.
