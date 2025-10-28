Рус
"Потрібно застосовувати все": Зеленський розповів, чому Шахеди стали смертоноснішими, ніж балістика

Дар'я Пшеничник
28 жовтня 2025, 11:50
Але Україна нарощує виробництво більш сучасних дронів-перехоплювачів.
Шахеди стали більш небезпечними, ніж балістика / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове з розмови:

  • Шахеди стали небезпечнішими за балістичні ракети
  • Україна запускає виробництво до 800 дронів-перехоплювачів на добу
  • У відповідь на атаки РФ активізується бойове застосування українських ракет Фламінго та дронів Рута

Президент Володимир Зеленський заявив, що іранські дрони-камікадзе Шахеди, які Росія масово застосовує проти України, подекуди становлять більшу загрозу, ніж балістичні ракети. Причина - їхня кількість, модернізація та складність перехоплення.

За словами президента, ракети вдається збивати там, де працюють системи Patriot. Натомість для протидії "шахедам" доводиться задіювати весь арсенал - перехоплювачі, F-16, гелікоптери. Ефективність залежить навіть від погодних умов: дощ і мороз ускладнюють роботу авіації. Про це сказав Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів

Уже в листопаді планується запуск виробництва 500–800 одиниць на добу. Зеленський наголосив на потребі в операторах для мобільних вогневих груп, які працюють із новими системами.

Відповідь на атаки - Фламінго і Рута

Україна активізує бойове застосування власних ракет "Фламінго" та дронів-ракет "Рута". Президент зазначив, що ці системи вже показали ефективність, і тепер їх планують використовувати не точково, а масово.

Зміна підходу України до війни

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Україна суттєво змінила підхід до ведення війни.

"Глибокі удари по території Росії вже дають відчутні результати", – зазначає він.

Буданов пояснює, що нині ЗСУ поєднують активну оборону на фронті з точковими ударами по стратегічних об’єктах у тилу противника. На його думку, такий підхід став можливим завдяки технологічним інноваціям, вдосконаленню планування операцій та більш гнучкому мисленню українського командування.

Російські удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські окупаційні війська вночі 26 жовтня завдали масованого удару дронами по Києву. Внаслідок ворожої атаки постраждали та загинули люди.

Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Києву. Він повідомив, що уночі ворог застосував понад 100 дронів проти України.

Крім цього, 26 жовтня, близько 11:45 у Кривому Розі прогримів вибух. Над містом піднявся густий дим. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакувала Кривий Ріг КАБом.

