"Потрібно застосовувати все": Зеленський розповів, чому Шахеди стали смертоноснішими, ніж балістика

Але Україна нарощує виробництво більш сучасних дронів-перехоплювачів.

Шахеди стали більш небезпечними, ніж балістика / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове з розмови:

Шахеди стали небезпечнішими за балістичні ракети

Україна запускає виробництво до 800 дронів-перехоплювачів на добу

У відповідь на атаки РФ активізується бойове застосування українських ракет Фламінго та дронів Рута

Президент Володимир Зеленський заявив, що іранські дрони-камікадзе Шахеди, які Росія масово застосовує проти України, подекуди становлять більшу загрозу, ніж балістичні ракети. Причина - їхня кількість, модернізація та складність перехоплення.

За словами президента, ракети вдається збивати там, де працюють системи Patriot. Натомість для протидії "шахедам" доводиться задіювати весь арсенал - перехоплювачі, F-16, гелікоптери. Ефективність залежить навіть від погодних умов: дощ і мороз ускладнюють роботу авіації. Про це сказав Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів

Уже в листопаді планується запуск виробництва 500–800 одиниць на добу. Зеленський наголосив на потребі в операторах для мобільних вогневих груп, які працюють із новими системами.

Відповідь на атаки - Фламінго і Рута

Україна активізує бойове застосування власних ракет "Фламінго" та дронів-ракет "Рута". Президент зазначив, що ці системи вже показали ефективність, і тепер їх планують використовувати не точково, а масово.

Зміна підходу України до війни

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Україна суттєво змінила підхід до ведення війни.

"Глибокі удари по території Росії вже дають відчутні результати", – зазначає він.

Буданов пояснює, що нині ЗСУ поєднують активну оборону на фронті з точковими ударами по стратегічних об’єктах у тилу противника. На його думку, такий підхід став можливим завдяки технологічним інноваціям, вдосконаленню планування операцій та більш гнучкому мисленню українського командування.

