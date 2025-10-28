Полює на кажанів, але менший за горобця: у Дніпрі помітили рідкісного птаха

Синиця має унікальне чорне оперення, завдяки якому має доволі незвичний вигляд.

Синиця чорна - моногамна / колаж: Главред, фото: Дніпро Обласний

Синиця чорна має унікальне чорне оперення

Синиця чорна моногамна, під охороною Бернської конвенції

В Україні живе чимало унікальних і рідкісних птахів. Так, нещодавно у Дніпрі побачили чорну синицю. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що цей рідкісний птах може полювати на кажанів.

На фото видно, що синиця має унікальне чорне пір'я, завдяки якому виглядає доволі незвично. Однак не лише колір пір'я - особливість птаха, адже його вподобання в їжі досить специфічні. Чорна синиця не поїдає м'ясо кажанів, вона виїдає лише їхній мозок. Також може їсти комах, насіння та залишки їжі.

Зауважимо, що синиця чорна моногамна, під охороною Бернської конвенції. Їй загрожує знищення лісів, пестициди та втручання людини.

Синиця чорна Синиця чорна - це невеликий птах родини синичних. В Україні осілий, кочовий, зимуючий вид. Зустрічається в лісових районах Євразії, Алтайських гір і північно-західному Тунісі в Африці. В Україні гніздиться в лісовій і частково в лісостеповій смугах. Синиця невеликого розміру, менша за горобця. Маса тіла 8-10 г, довжина близько 11 см. У дорослого птаха верх голови і горло чорні, з блиском; щоки, потилиця і шия з боків білі; спина оливково-сіра; поперек і надхвістя рудуваті; на чорному верхньому покривному пір'ї крила дві білі поперечні смужки; низ білий, з вохристим відтінком; дзьоб чорний, лапи сірі. Від більшості синиць відрізняється білою потилицею і двома білими смужками на крилі.

