"Путін буде робити все": Зеленський прокоментував ідею зустрічі з диктатором

Анна Косик
28 жовтня 2025, 10:31
Президент наголосив, чого йому важливо досягти під час потенційної зустрічі з очільником Кремля.
Зеленський окреслив перспективи закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Зеленський:

  • Путін хоче уникнути зустрічі з Зеленським
  • Україні байдуже, у якому форматі буде можливість закінчити війну
  • Для швидкого закінчення війни потрібна підтримка партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін буде максимально намагатися уникнути прямої зустрічі з ним. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише LB.ua.

"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна", - наголосив Зеленський.

Чого хоче добитися Україна

Володимир Зеленський наголосив, що йому байдуже, у якому форматі Україна зможе закінчити війну. Головне, щоб ніхто не намагався робити це без участі представників Києва.

Президент також зауважив, що закінчення війни потрібне не тільки Україні, але й США, а конкретно американському президенту Дональду Трампу.

"Президенту Трампу після Близького Сходу потрібен успіх, і він цього хоче. А я б теж дуже хотів, щоб в Америки був успіх. Всі щасливі, і ми б були щасливі, війна б закінчилась", - зауважив він.

Що Україні потрібно для закінчення війни

Зеленський пояснив, що Україна не налаштована воювати десятиріччями, але для швидшого закінчення війни партнери держави мають показати, що упродовж якогось часу будуть здатні надавати країні стабільну фінансову підтримку.

"І тому в партнерів така в голові програма – 2-3 роки. Війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата", - додав президент.

Як можливість зустрічі Зеленського і Путіна оцінюють в Європі

Главред писав, що на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, російський диктатор Володимир Путін "явно не готовий" зустрічатися із Зеленським найближчим часом.

Окрім цього, він вважає, що війна в Україні може тривати "багато місяців", а зобов'язання Путіна щодо досягнення прогресу в мирних переговорах досить сумнівні.

Зустріч Зеленського і Путіна - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно російський диктатор запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести переговори у Москві. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на цю пропозицію, назвавши її несерйозною.

Раніше також Дмитро Пєсков зробив заяву щодо зустрічі кремлівського диктатора з президентом України Володимиром Зеленським. Пєсков стверджує, що така зустріч може бути "підготовлена ​​лише шляхом процесу на експертному рівні".

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін зустріч Зеленського з Путіним мирні переговори
