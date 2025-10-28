Прорив дамби в Бєлгородській області: експерт сказав, чи є загроза Україні

У Печенізькому водосховищі рівень води збільшився лише на кілька сантиметрів, тому загрози його переповнення наразі немає.

Підтоплення населених пунктів у Харківській області не зафіксовано / колаж: Главред, фото: fishergo.com.ua, скріншот

Коротко:

Підтоплення населених пунктів у Харківській області не зафіксовано

Можливо, в окремих місцях відбулося локальне підтоплення госпбудівель

Прорив дамби в Бєлгородській області Росії спричинив підвищення рівня води в Сіверському Дінці на території сусідньої Харківської області. Про це повідомила керівниця сектору гідрологічних прогнозів регіонального гідрометцентру Людмила Озерна в інтерв'ю "Суспільному".

Як зазначила експертка, підтоплення населених пунктів у Харківській області поки що не зафіксовано. У Печенізькому водосховищі рівень води збільшився лише на кілька сантиметрів, тому загрози його переповнення наразі немає.

Однак Озерна уточнила, що, можливо, в окремих місцях відбулося локальне підтоплення господарських будівель, розташованих біля берегів. На жаль, моніторинг поточної ситуації ускладнений через припинення роботи гідрологічного посту в селі Огурцове, розташованому на тимчасово окупованій території.

Удари вглиб Росії - останні новини

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", підтвердив, що українські війська завдали удару по дамбі Білгородського водосховища. Наразі очевидно, що гребля більше не утримує воду.

Після пошкодження дамби Білгородського водосховища в Росії вода вийшла на заплаву Сіверського Дінця. Частина російських підрозділів біля Вовчанська Харківської області опинилася під загрозою підтоплення, що ускладнило їхню логістику і змусило змінити плани наступу в регіоні. Про це сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Раніше Главред писав, що під удар дронів у Росії потрапило місто Новошахтинськ, що в Ростовській області. Там зафіксували масштабні пожежі, після чого у населення зникло світло.

