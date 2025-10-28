"На розлучення як на свято": дружина Джигана знайшла заміну зраднику

Дружина зрадника Джигана Оксана Самойлова почала фліртувати з іншим просто в залі суду.

Оксана Самойлова розлучається з Джиганом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Раніше стало відомо, що відома блогерка і підприємиця Оксана Самойлова подала на розлучення зі зрадником України репером Джиганом, який підтримує терористичне вторгнення РФ. Сьогодні відбулося перше судове засідання щодо їхнього шлюборозлучного процесу, на якому Самойлова принизила свого колишнього чоловіка, повідомляють росЗМІ.

Оксана з'явилася в суді в розкішному вбранні повністю чорного кольору. Блогерка ховала очі за сонячними окулярами, не приховувала свого гарного настрою. Ба більше, вона почала фліртувати з присутнім журналістом і радісно приймала його компліменти.

"Ну ви сьогодні шикарно виглядаєте!", - зізнався чоловік.

Оксана Самойлова і Джиган на весіллі / скріншот

Самойлова розсміялася і подякувала за приємні слова. Пізніше колишня Джигана погодилася з його висловом, що на розлучення вона з'явилася як на свято, а на пропозицію поговорити окремо ухильно заявила, що "подивиться".

Попереднє засідання мирового суду у справі про розлучення Оксани Самойлової та Джигана відбувається в Москві. Багатодітна мати особисто прийшла до суду, тоді як репер вирішив не з'являтися і направив замість себе представника. На цьому етапі сторони обговорять організаційні деталі процесу, після чого буде призначено основне засідання, де справу розглянуть по суті. Наразі відомо, що Джиган запросив 3 місяці на примирення з Оксаною Самойловою.

Раніше Главред повідомляв, що відома блогерка і підприємниця Оксана Самойлова подала на розлучення зі зрадником України репером Джиганом, який підтримує терористичне вторгнення РФ, забувши про своє одеське коріння.

Також п'ятирічний спадкоємець одесита, який зрадив Україну і підтримує терориста Путіна, репера Джигана і його дружини Оксани Самойлової потрапив до лікарні. У проміжках між своїми зустрічами, поїздками та блогом, Самойлова розповіла, що їхня молодша дитина опинилася в лікарні.

Про персону: Джиган Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган одружений з росіянкою і блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

