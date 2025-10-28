Пенсії під загрозою: хто з українців має пройти ідентифікацію, щоб не залишитися без грошей

"Непроходження верифікації" може бути підставою для припинення виплат.

За що деяких українців залишать без пенсій / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основні факти:

До кінця 2025 року частина пенсіонерів має пройти фізичну ідентифікацію

ПФУ не завжди діє законно, пенсіонери можуть оскаржити рішення і добитись компенсації

До кінця 2025 року частина українських пенсіонерів має пройти фізичну ідентифікацію. Йдеться про сотні тисяч осіб, зокрема тих, хто проживає на окупованих територіях або за кордоном.

Невиконання вимог може призвести до припинення пенсійних виплат. Адвокат Андрій Дзісь називає ключові причини призупинення виплат:

недостовірні дані в документах;

неотримання пенсії понад 6 місяців;

непроходження ідентифікації або медичного огляду;

втрату статусу ВПО;

рішення суду.

Згідно з постановою КМУ №299, пенсіонери з окупованих територій мають підтвердити, що не отримують пенсію від РФ і пройти ідентифікацію. Закон про верифікацію передбачає перевірку достовірності даних, що впливають на право на виплату.

Суди визнають дії ПФУ незаконними, якщо пенсію припинено без чіткої законної підстави. Наприклад, у справі переселенки з Запоріжжя суд постановив, що відмова у поновленні пенсії через недійсну довідку ВПО та непроходження ідентифікації - це створення штучних перешкод.

Особливі випадки: "чорнобильці" та педагоги

Найбільше проблем виникає у пенсіонерів-ліквідаторів ЧАЕС - ПФУ масово скасовує старі довідки про зарплату. Також були випадки, коли пенсіонерам доводилось повертати одноразову допомогу через перегляд стажу.

ПФУ може поновити виплати, але компенсація обмежується трьома роками. Якщо ж припинення сталося з вини самого фонду, пенсіонер має право вимагати повну компенсацію.

Главред повідомляв, що в Україні незабаром планують перерахувати пенсії. Проте, конкретна інформація про те, наскільки збільшаться виплати та якими будуть точні суми, стане доступною лише приблизно в лютому.

Данило Гетьманцев, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, заявив, що держава має намір значно підняти мінімальні пенсії. Згідно з цими планами, вже у 2026 році мінімальна пенсія може становити від 4000 до 4500 гривень.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували проєкт Державного бюджету на 2026 рік (за номером 14000), який пропонує обмежити максимальний розмір спеціальних пенсій. Цей ліміт планують встановити на рівні 25 950 гривень. Тобто, для деяких категорій громадян, які отримують такі особливі виплати, можуть ввести обмеження щодо їхньої найбільшої суми.

