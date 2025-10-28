Два тижні в комі: помер зірка "Поліцейського з Рубльовки" родом з України

Російський актор Роман Попов помер після рецидиву хвороби.

https://glavred.net/starnews/dve-nedeli-v-kome-umer-zvezda-policeyskogo-iz-rublevki-rodom-iz-ukrainy-10710248.html Посилання скопійоване

Роман Попов помер / колаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Попов

Ви дізнаєтеся:

Роман Попов помер

Причина смерті популярного актора

Зірка популярного серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов помер на 41-му році життя після рецидиву раку мозку. Про це повідомляють росЗМІ.

Вперше актор зіткнувся з важким захворюванням ще 2019 року і зумів домогтися ремісії, проте цього року хвороба повернулася з новою силою. Попов розповідав шанувальникам, що повністю осліп на одне око, у нього погіршився слух і він майже не міг обходитися без допомоги близьких.

відео дня

За даними ЗМІ, 11 жовтня артистові раптово стало погано, його доправили в реанімацію і прооперували. Після операції Роман впав у кому, з якої так і не вийшов, провівши в несвідомому стані понад два тижні.

Роман Попов - хвороба / фото: instagram.com, Роман Попов

Сім'я актора продала будинок у Підмосков'ї, щоб оплатити дороге лікування. Відомо, що пухлина була неоперабельною.

Роман Попов - біографія

Роман Попов народився 9 лютого 1985 року в Конотопі Сумської області. Незабаром після його народження сім'я перебралася до Йошкар-Оли (Марій Ел). Славу йому принесла роль Ігоря Мухіча у серіалі "Поліцейський з Рубльовки". Актор був одружений з Юлією Поповою, з якою прожив майже двадцять років. У артиста залишилося троє дітей - 14-річний Федір, 12-річна Ліза і шестирічна Марта.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що учасниця "Холостяка-14" перемогла рак щитовидної залози в 19 років. Зараз вона намагається допомагати і підтримувати тих, хто зіткнувся з такою ж проблемою.

Також принц Вільям уперше заговорив про те, як його діти перенесли новини про діагноз Кейт і як вони справляються з проблемами зі здоров'ям матері. Вільям зізнається, що був вражений тим, як швидко може змінитися життя, коли настає хвороба.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред