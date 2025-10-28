Рус
Два тижні в комі: помер зірка "Поліцейського з Рубльовки" родом з України

Христина Трохимчук
28 жовтня 2025, 14:43
Російський актор Роман Попов помер після рецидиву хвороби.
Роман Попов
Роман Попов помер / колаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Попов

Зірка популярного серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов помер на 41-му році життя після рецидиву раку мозку. Про це повідомляють росЗМІ.

Вперше актор зіткнувся з важким захворюванням ще 2019 року і зумів домогтися ремісії, проте цього року хвороба повернулася з новою силою. Попов розповідав шанувальникам, що повністю осліп на одне око, у нього погіршився слух і він майже не міг обходитися без допомоги близьких.

За даними ЗМІ, 11 жовтня артистові раптово стало погано, його доправили в реанімацію і прооперували. Після операції Роман впав у кому, з якої так і не вийшов, провівши в несвідомому стані понад два тижні.

Роман Попов
Роман Попов - хвороба / фото: instagram.com, Роман Попов

Сім'я актора продала будинок у Підмосков'ї, щоб оплатити дороге лікування. Відомо, що пухлина була неоперабельною.

Роман Попов - біографія

Роман Попов народився 9 лютого 1985 року в Конотопі Сумської області. Незабаром після його народження сім'я перебралася до Йошкар-Оли (Марій Ел). Славу йому принесла роль Ігоря Мухіча у серіалі "Поліцейський з Рубльовки". Актор був одружений з Юлією Поповою, з якою прожив майже двадцять років. У артиста залишилося троє дітей - 14-річний Федір, 12-річна Ліза і шестирічна Марта.

