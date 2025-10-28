В Україні з 2026 року змінюють умови виходу на пенсію: що потрібно знати

Основне:
- У 2026 році українцям треба буде більше страхового стажу для виходу на пенсію
- 63-річним громадянам треба буде мати щонайменше 23 роки стажу
- У наступні роки вимоги до страхового стажу будуть змінюватися
В Україні прийняли Закон, який включає оновлені вимоги до страхового стажу, що дає право українцям отримувати пенсію. Про це йдеться у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який опублікували на сайті ВРУ.
Нові норми передбачають, що у 2026 році умови виходу на пенсію змінять. Ті громадяни, які у 60 років будуть мати лише 32 роки стажу, не зможуть вийти на заслужений відпочинок.
Скільки треба мати стажу для виходу на пенсію у 2026 році
Чоловіки та жінки, які хочуть вийти на пенсію у 60 років, у новому році мають мати страховий стаж щонайменше 33 роки. Ті українці, які планують вийти на пенсію в 63 роки зобов'язані мати мінімум 23 роки страхового стажу, а для пенсії у віці 65-ти - 15 років стажу.
Як зміняться правила виходу на пенсію у наступні роки
У 2027 та 2028 роках також будуть діяти оновлені вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію. Щоб піти на пенсію по досягненню 60 років у 2027 році треба буде мати 34 роки стажу, а ще через рік - 35 років стажу.
Для виходу на пенсію 63-річних страховий стаж у наступні роки також збільшиться на рік. А ось умова для отримання пенсії у віці 65-ти років не зміниться: у наступні три роки українцям достатньо буде мати 15 років страхового стажу.
Коли відбудеться перерахунок пенсій в Україні
Главред писав, що перерахунок пенсійних виплат очікується в березні. Точний розмір індексації стане відомий лише у лютому 2026-го, оскільки він залежить від показників статистики за 2025-й.
У межах індексації зазвичай збільшують пенсію на певний відсоток: 50% від суми середнього за 3 роки зростання зарплат і торішньої інфляції. Якщо інфляція поточного року буде на рівні 9,6%, а темпи зростання зарплат збережуться на рівні 2024-го року, пенсії можуть бути підвищені приблизно на 15,4%.
Виплата пенсій в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українцям встановили термін до 10 червня 2026 року для переведення трудових книжок в електронний формат. Оцифрування стосується тих, хто має трудовий стаж до 1 січня 2004 року - пізніше дані автоматично вносилися до реєстру застрахованих осіб.
Раніше повідомлялося, що у листопаді 2025 року частина українських пенсіонерів може отримати приємний фінансовий бонус - щомісячну надбавку до пенсії, що сягає близько 1000 гривень.
Напередодні стало відомо, що якщо людина має повний страховий стаж (для жінок - 30 років, для чоловіків - 35 років) і отримувала мінімальну зарплату (у 2025 році - 8 000 грн), то пенсія не може бути меншою за 40% цієї суми - тобто 3 200 грн. Але завдяки додатковим соціальним нормам фактична пенсія буде вищою.
Про джерело: Верховна Рада України
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
