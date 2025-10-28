В Україні з 2026 року змінюють умови виходу на пенсію: що потрібно знати

Важливі зміни в умовах виходу на пенсію у 60 та 63 роки стосуватимуться страхового стажу.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-s-2026-goda-menyayut-usloviya-vyhoda-na-pensiyu-chto-nuzhno-znat-10710143.html Посилання скопійоване

Хто зможе вийти на пенсію в 2026-2028 роках / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Основне:

У 2026 році українцям треба буде більше страхового стажу для виходу на пенсію

63-річним громадянам треба буде мати щонайменше 23 роки стажу

У наступні роки вимоги до страхового стажу будуть змінюватися

В Україні прийняли Закон, який включає оновлені вимоги до страхового стажу, що дає право українцям отримувати пенсію. Про це йдеться у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який опублікували на сайті ВРУ.

Нові норми передбачають, що у 2026 році умови виходу на пенсію змінять. Ті громадяни, які у 60 років будуть мати лише 32 роки стажу, не зможуть вийти на заслужений відпочинок.

відео дня

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Скільки треба мати стажу для виходу на пенсію у 2026 році

Чоловіки та жінки, які хочуть вийти на пенсію у 60 років, у новому році мають мати страховий стаж щонайменше 33 роки. Ті українці, які планують вийти на пенсію в 63 роки зобов'язані мати мінімум 23 роки страхового стажу, а для пенсії у віці 65-ти - 15 років стажу.

Як зміняться правила виходу на пенсію у наступні роки

У 2027 та 2028 роках також будуть діяти оновлені вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію. Щоб піти на пенсію по досягненню 60 років у 2027 році треба буде мати 34 роки стажу, а ще через рік - 35 років стажу.

Для виходу на пенсію 63-річних страховий стаж у наступні роки також збільшиться на рік. А ось умова для отримання пенсії у віці 65-ти років не зміниться: у наступні три роки українцям достатньо буде мати 15 років страхового стажу.

Коли відбудеться перерахунок пенсій в Україні

Главред писав, що перерахунок пенсійних виплат очікується в березні. Точний розмір індексації стане відомий лише у лютому 2026-го, оскільки він залежить від показників статистики за 2025-й.

У межах індексації зазвичай збільшують пенсію на певний відсоток: 50% від суми середнього за 3 роки зростання зарплат і торішньої інфляції. Якщо інфляція поточного року буде на рівні 9,6%, а темпи зростання зарплат збережуться на рівні 2024-го року, пенсії можуть бути підвищені приблизно на 15,4%.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українцям встановили термін до 10 червня 2026 року для переведення трудових книжок в електронний формат. Оцифрування стосується тих, хто має трудовий стаж до 1 січня 2004 року - пізніше дані автоматично вносилися до реєстру застрахованих осіб.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2025 року частина українських пенсіонерів може отримати приємний фінансовий бонус - щомісячну надбавку до пенсії, що сягає близько 1000 гривень.

Напередодні стало відомо, що якщо людина має повний страховий стаж (для жінок - 30 років, для чоловіків - 35 років) і отримувала мінімальну зарплату (у 2025 році - 8 000 грн), то пенсія не може бути меншою за 40% цієї суми - тобто 3 200 грн. Але завдяки додатковим соціальним нормам фактична пенсія буде вищою.

Більше новин:

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред