Передали все, що могли: президент Чехії засумував щодо військової допомоги для України

Чехія допомагала Україні з поставками озброєнь щосили, але зараз залишилося вже небагато варіантів для нової допомоги, каже президент країни.

Президент Чехії Петр Павел / колаж фото Вікіпедія і ua.depositphotos.com

Чехія доклала багато зусиль, щоб допомогти ЗСУ з поставками зброї - але зараз у неї залишилося не так багато варіантів для надання подальшої допомоги. Таку заяву зробив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

Як каже Павел, Чехія вже передала Україні все, що могла – крім невеликих варіантів допомоги в розрізі протиповітряної оборони і постачань боєприпасів, які виготовляються на чеських заводах.

Однак, каже Павел, тут можуть виникнути проблеми з робочими руками на такому виробництві.

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"Робочу силу тут важко знайти. Але є можливості, наприклад, у вигляді робітників з України", - сказав він.

Крім того, Павел вважає рішення уряду ФРН надати Україні танки Leopard 2 дуже хорошим рішенням.

"Це відкрило двері для всіх інших країн. Для успішного наступу українцям зараз потрібні танки, бронемашини, артилерія, засоби протиповітряної оборони і багато-багато боєприпасів [...]. Також допоможуть винищувачі МіГ-29, які перейдуть з Польщі та Словаччини в Україну. Кожен літак має значення. Мені не вистачає уяви, що ми можемо зробити далі", − сказав він.

Скандальна заява Петра Павла про війну в Україні

Раніше Петр Павел заявив, що Захід повинен бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.

"Нам треба бути обережним у тому, щоб підштовхувати Україну до певного результату. Можливо в якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.

Петр Павел зазначив, що поразка РФ має різні сценарії, в тому числі ті, які Захід повинен уникнути.

"Можливо, що це призведе до розвалу Росії. Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам ні з ким вести переговори про роззброєння", підкреслив він і закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, проте готуватися до гіршого".

До того керівник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на річницю повномасштабного російського вторгнення в ООН і в усьому світі пройдуть "великі події", присвячені обговоренню агресії Росії проти України.

Як зазначив Кулеба в інтерв'ю журналісту Вадиму Карпяку, процес виключення Росії з Ради Безпеки ООН неминуче затягнеться. Однак 23 і 24 лютого в Нью-Йорку пройдуть "великі події" і ці два дні будуть присвячені виключно російській збройній агресії і майбутній перемозі України.

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