Пошкодив внутрішні органи: у Сумській області чоловік до смерті жорстоко зґвалтував жінку

Насильство / pixabay

У Сумській області чоловік жорстоко розправився з жінкою та зґвалтував її.

Як повідомляє прокуратура Сумської області, було направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Кролевця, обвинуваченого у зґвалтуванні знайомої та ненаданні їй допомоги.

Деталі трагедії

Подія сталася 23 листопада 2021 року в місті Кролевець.

45-річний чоловік запросив до себе в квартиру свою 53-річну знайому. Вони разом вживали алкоголь, після чого, скориставшись безпорадним станом жінки, чоловік зґвалтував її з використанням стороннього предмета.

Збоченець пошкодив жінці внутрішні органи, і вона померла в ліжку, а чоловік, спостерігаючи за цим, не викликав їй швидку допомогу.

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Що загрожує злочинцеві

"Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.5 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних з проникненням в тіло іншої особи з використанням іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи, що спричинили тяжкі наслідки) і ч. 3 ст. 135 ( залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані) КК України. За скоєне йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі", - розповіли в прокуратурі.

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