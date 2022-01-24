Дичина під Києвом: п'яні молодики пограбували та зґвалтували жінку - один з них з ВІЛ

Затримані Марк Удовенко та Ігор Ісаков / Нацполіція

Суд виніс вирок двом жителям Білої Церкви Київської області Марку Удовенко і Ігорю Ісакову 18 і 19 років (один з яких ВІЛ-інфікований), які в 2020 році вчинили розбійний напад на жінку старше 40 років і зґвалтувати її.

Як пише Obozrevatel, пізно ввечері п'яні подільники побачили жінку, що йде на самоті, і вирішили пограбувати її, після чого скоїли напад.

Удовенко кілька разів ударив ножем, душив, а потім зґвалтував жінку. Ісаков - змусив жінку задовольнити його, але без проникнення, а потім забрав телефон і годинник.

Після цього злочинці кинули жінку і зникли, розповіло джерело в поліції.

Дуже швидко правоохоронці вийшли на слід підозрюваних. На місці злочину знайшли сліди боротьби і розкидані речі, а під час обшуку будинку у Ісакова – вкрадений телефон, захований у вентиляційному отворі.

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Відзначається, що у жодного із затриманих не було судимостей, правда, Удовенко попадався з наркотиками.

"Дико і те, що ґвалтівник знав про свою хворобу: він стоїть на обліку з ВІЛ-інфекцією (третя стадія). Таким чином він допустив ризик зараження жінки", - поділився співрозмовник.

/ Instagram М. Удовенко

Жорсткий вирок покидькам

Суд визнав Удовенка винним у зґвалтуванні, розбійному нападі і в тому, що свідомо піддав жінку ризику зараження ВІЛ. Він отримав дев'ять років в'язниці.

Ісакова суд визнав винним у сексуальному насильстві і розбійному нападі - за це йому доведеться провести за гратами сім років.

Як розповіли в Київській обласній прокуратурі, крім того буде конфіскована половина майна злочинців і вони повинні виплатити постраждалій понад 450 тис.грн матеріальної та моральної шкоди.

Нагадаємо, у Кагарлику Київської області оперуповноважений поліції Сергій Сулима та начальник сектору поліцейського відділення Микола Кузів у службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

26 травня суд взяв під варту обох поліцейських без права на внесення застав. Сулиму і Кузива звільнили з поліції.

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