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На Житомирщині загадково загинула матір двох дітей і бізнеследі – її знайшли мертвою у лісі

19 січня 2022, 09:44

Рідні не вірять у версію про самогубство, адже останній дзвінок загиблої був у поліцію.

Вийшла з маршрутки і зникла, а через 4 дні її знайшли мертвою у лісі / "Житомир Online", ua.depositphotos.com, УНІАН, колаж Главред

У Житомирській області за загадкових обставин загинула директорка філії компанії "Мікрокредит" Тетяна Холодна. Після смерті матері сиротами лишилися двоє дітей.

Жінка поїхала у відрядження і зникла, а через декілька днів її тіло знайшли у лісі за 70 кілометрів від дому, пише "Обозреватель".

33-річна Тетяна, яка жила у Бердичеві з чоловіком і двома дітьми 11 і 5 років, поїхала у відрядження 11 січня. Їй потрібно було їхати до Новограда-Волинського із декількома пересадками. Спочатку вона доїхала до Житомира, і потім пересіла на маршрутку, яка рухалася в Олевськ, та до місця призначення не доїхала.

Водій автобуса розповів, що жінка вийшла уже через 20 кілометрів шляху на зупинці у селі Березовець. За його словами, нічого дивного в автобусі перед цим не відбувалося і не було ніяких конфліктних ситуацій.

Чоловік весь час намагався зв’язатися з дружиною, але вона не виходила на зв'язок. Близько 17:00 він повідомив про зникнення дружини у поліцію. До пошуків також долучилися друзі і рідні зниклої. Через чотири дні, 15 січня, Тетяну знайшли мертвою у лісі.

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Поліція розглядає версію самогубства

Тіло жінки висіло на дереві у лісовому масиві поблизу села Березівці Житомирського району. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (самогубство) і зазначають, що на тілі жінки немає слідів насильницької смерті.

"Під час огляду фахівці не виявили видимих тілесних ушкоджень, які б вказували на причетність до загибелі жінки сторонньої особи. Причину смерті встановлять судово-медичні експерти. Усі обставини події перевіряють поліцейські", – повідомили у поліції Житомирщини.

У місцевій поліції розповіли, що місце смерті розташоване буквально за 200 метрів від автодороги Київ – Чоп і за один кілометр від військового містечка.

"Жінка висіла на чорному шарфі, весь одяг був на ній. На місці знайшли її iPhone, сумку з банківськими картками та трохи готівки", – цитує "Обозреватель" співрозмовника з місцевої поліції.

Рідні загиблої не вірять у версію самогубства

Останній дзвінок Тетяни в день зникнення був у поліцію – і це одна з причин, чому рідні та друзі загиблої не вірять, що вона могла скоїти самогубство. Також вони стверджують, що у разі таких намірів жінці не потрібно було б їхати аж за 70 кілометрів від дому.

Подруги загиблої розповідають, що у роботі Тетяна була сталевою леді, а вдома – мамою-квочкою, яка була готова "видряпати очі за чоловіка та двох дітей". Чоловік розповідає, що у день зникнення не було нічого дивного – дружина вранці відвезла сина у дитячий садок, а по дорозі вони веселилися, раділи і фотографувалися.

Ще одна причина, чому рідні заперечують версію самогубства – жінка нібито везла із собою велику суму грошей, але після смерті у сумці знайшли "копійки".

Також рідні сердяться на поліцію. Вони не довіряють проведеним експертизам і звернулися до правоохоронних органів із заявою про проведення додаткових досліджень.

Історія з дивними кредитами

Поліція також перевіряє інформацію про можливі борги сім’ї. Раніше Тетяна з чоловіком заборгували одному з банків близько 730 тисяч гривень. Бердичівський міськрайонний суд ухвалив рішення стягнути ці гроші у 2019 році. Зараз Олександра і Тетяни немає у реєстрі боржників.

Проте одна з подруг жінки розповіла, що Тетяна нібито останнім часом знову брала якісь кредити, проте невідомо, про яку саме суми йдеться.

Раніше повідомлялося, що під Києвом по-звірячому вбили і розчленували 23-річну дівчину. Наприкінці листопада дівчина пішла з дому в Хусті, рідні більше 10 днів не знали про її долю.

Крім цього, на Тернопільщині жорстоко вбили 22-річну дівчину. Її тіло 6 грудня виявив у дворі одного з будинків обласного центру місцевий житель. Він одразу викликав "швидку", але медики констатували смерть. Поліцейські затримали підозрюваного.

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