20 разів ударив ножем і прибрав за собою: під Тернополем жорстоко вбили молоду дівчину

Кадри з місця злочину / tp.npu.gov.ua

У Тернопільській області поліцейські затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві 22-річної дівчини. Її тіло 6 грудня виявив у дворі одного з будинків обласного центру місцевий житель.

Він одразу викликав "швидку", але медики констатували смерть, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,

"При попередньому огляді судово-медичний експерт виявив на тілі дівчини понад 20 ножових поранень. Крім того, невідомий після вбивства, викинув її з четвертого поверху. Загибла-мешканка Тернопільського району, 1999 року народження", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали слідчі, працівники карного розшуку, криміналісти, кінологи. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські через кілька годин встановили і особу підозрюваного і його місцезнаходження. Це - житель Лановецького району, 2002 року народження. Він орендував у Тернополі квартиру.

Познайомився зі своєю жертвою за кілька годин до вбивства

Між ними виник конфлікт, в результаті якого чоловік почав наносити новій знайомій удари ножем.

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За інформацією поліції, після вбивства тіло дівчини він виніс на балкон, де вона пролежала ще 12 годин, а вранці 6 грудня викинув його на вулицю. Одяг своєї жертви та особисті речі виніс на смітник біля будинку. У квартирі прибрав і втік. Оперативники знайшли підозрюваного в одному з районів Тернопільської області.

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Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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