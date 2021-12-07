Під Києвом по-звірячому вбили і розчленували 23-річну дівчину

Тіло розчленували і спалили / Нацполиция

Під Києвом, 7 грудня знайшли тіло вбитої дівчини. Як виявилося, незадовго до цього вона не повернулася додому.

У пресслужбі Національної поліції України в Закарпатській області повідомили, що загиблою виявилася 23-річна уродженка Закарпаття Неля Гелеван.

Наприкінці листопада вона пішла з дому в Хусті, рідні більше 10 днів не знали про її долю.

Кого звинувачують у вбивстві

Ще 20 листопада дівчина разом зі своїм 2-річним сином поїздом приїхала в столицю, після чого гостювала у своїх знайомих в Київській області.

Слідчі провели санкціонований обшук у квартирі 25-річного фігуранта - чоловік помітно нервував, представився чужим ім'ям і навіть пред'явив правоохоронцям підроблений паспорт.

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Його поведінка стала зрозумілою, коли в квартирі поліцейські виявили документи 23-річної дівчини і залишки тіла людини, які, ймовірно, також належать зниклій дівчині.

Вбили і розчленували тіло

В ході слідства стало відомо, що дівчина дійсно перебувала в будинку у фігуранта. Разом з ними в квартирі знаходилася їх спільна знайома. У ніч з 21 на 22 листопада вони разом вживали наркотичні засоби, а далі трапилася загадкова смерть.

"Під час допиту фігурант зізнався, що разом зі спільницею вирішив позбутися тіла померлої", - йдеться в повідомленні.

Використовуючи перуки та інші засоби маскування, вони придбали в одному з магазинів вугілля і хімічну речовину. Після цього дочекалися ночі, загорнули померлу в килим і вивезли в лісову місцевість, де розчленували і підпалили тіло - залишки облили хімічною речовиною і зарили.

Знайома затриманого, яку підозрюють у вбивстві, спробувала "замести" сліди відвезла дитину померлого в Ужгород і залишила хлопчика в квартирі, де він проживав разом з мамою. З мобільного телефону померлої вона написала повідомлення батькові дитини, щоб той забрав сина до себе - після цього жінка відразу ж покинула межі країни.

Заарештований 25-річний фігурант виявився раніше судимим - йому пред'явлено звинувачення за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). На даний момент слідство триває.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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