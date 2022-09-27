ЗСУ могли знищити центр управління іранськими дронами на Херсонщині - ISW

ЗСУ знищили центр управління іранськими дронами / Колаж фото Reuters, Iranian Army

Українські військові могли знищити російський центр управління та навчання іранськими дронами, які були передані ворожим військам для ударів по українських містах. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляв про те, що ЗСУ вдарили по об'єкту окупантів у Чулаківці на Кінбурзькій косі Херсонської області. Тоді було ліквідовано 40 окупантів та 20 іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися безпілотниками Shahed-136.

В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили успішний удар, але нічого не вказали про дрони.

Відомо, що Кінбурзька коса перебуває під контролем окупантів та розташована в межах 4 км від Очакова, який перебуває під контролем ЗСУ. Контроль над косою дає росіянам змогу атакувати українські міста.

Скандал з іранськими безпілотниками для Росії

Нагадаємо, в Україні вже вдалося збити іранські безпілотники, які були передані Росії для атак по українським громадянам.

Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського провадження. Після цього стало відомо, що Україна вигнала посла Ірану.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Іран має негайно припинити постачання зброї Росії. Він назвав іранські безпілотники єдиною третьою стороною і наголосив, що у зв'язку з цим Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

Україна пригрозила Ірану ізоляцією у відповідь на постачання зброї Росії.

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