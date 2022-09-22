"Трапилася біда": на Херсонському напрямку будівлю з "кадирівцями" розгромили ракети - Арестович

Арестович розповів, що понад 40 ворожих солдатів були ліквідовані.
Радника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на Херсонському напрямку по будівлі, в якій знаходилися "кадирівці", було завдано ракетного удару.
В ефірі Фейгін Live Арестович зізнався, що десятки ворожих солдатів загинули.
"На Херсонському напрямку доблесні джигіти Кадирова приїхали у великій кількості. Вони приїхали давно, але позавчора (20 вересня - ред.) з ними трапилася біда. Прямо в ту будівлю, де вони сиділи, прилетіло багато всяких ракет", - розповів Арестович.
За його словами, понад 40 ворожих солдатів були ліквідовані.
При цьому ще 30 отримали поранення, їх госпіталізували.
Ситуація в Херсонській області
Збройні Сили України в рамках військової операції зі звільнення Херсонської області деокупували вже близько 500 квадратних кілометрів регіону. Під контроль Києва повернуто 5 населених пунктів - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.
Колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що в Україні є мінімум три ділянки, де ЗСУ можуть взяти в оточення війська Росії.
Йдеться про Луганську, Донецьку та Херсонську області.
20 вересня гауляйтер захопленої Херсощини Володимир Сальдо заявив, що колаборанти разом з окупантами прийняли рішення провести в регіоні "референдум" про нібито приєднання до Росії. Псевдореферендум збираються провести з 23 по 27 вересня. На ці ж дати заплановані "заходи" в Донецькій і Луганській областях.
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