УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Трапилася біда": на Херсонському напрямку будівлю з "кадирівцями" розгромили ракети - Арестович

22 вересня 2022, 23:05

Арестович розповів, що понад 40 ворожих солдатів були ліквідовані.

Олексій Арестович, російська ракета
Олексій Арестович / УНІАН

Радника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на Херсонському напрямку по будівлі, в якій знаходилися "кадирівці", було завдано ракетного удару.

В ефірі Фейгін Live Арестович зізнався, що десятки ворожих солдатів загинули.

"На Херсонському напрямку доблесні джигіти Кадирова приїхали у великій кількості. Вони приїхали давно, але позавчора (20 вересня - ред.) з ними трапилася біда. Прямо в ту будівлю, де вони сиділи, прилетіло багато всяких ракет", - розповів Арестович.

За його словами, понад 40 ворожих солдатів були ліквідовані.

При цьому ще 30 отримали поранення, їх госпіталізували.

Ситуація в Херсонській області

Збройні Сили України в рамках військової операції зі звільнення Херсонської області деокупували вже близько 500 квадратних кілометрів регіону. Під контроль Києва повернуто 5 населених пунктів - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що в Україні є мінімум три ділянки, де ЗСУ можуть взяти в оточення війська Росії.

Йдеться про Луганську, Донецьку та Херсонську області.

20 вересня гауляйтер захопленої Херсощини Володимир Сальдо заявив, що колаборанти разом з окупантами прийняли рішення провести в регіоні "референдум" про нібито приєднання до Росії. Псевдореферендум збираються провести з 23 по 27 вересня. На ці ж дати заплановані "заходи" в Донецькій і Луганській областях.

Читайте також:

війна в Україні кадыровцы Херсонська область Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:31

Російська співачка Валерія раптом розгледіла війну і зробила несподівану заяву

00:09

"Путініст" Корчевников здався худим і виснаженим на фото

22 вересня, четвер
23:50

Кадиров відмовився проводити мобілізацію в Чечні за указом ПутінаВідео

23:26

"Зруйнував світовий порядок": Путіна взяли в облогу на Генасамблеї ООНВідео

23:05

"Трапилася біда": на Херсонському напрямку будівлю з "кадирівцями" розгромили ракети - АрестовичВідео

Реклама
22:58

Дружина втікача і зрадника Мураєва влаштувала пробку у Відні

22:46

"Поясню росіянам, що відбувається": Зеленський попередив про наслідки на війні в УкраїніВідео

22:26

"Вас порвуть на шматки": Білорус Танкович звернувся до росіянВідео

22:20

Як повернути посуді первозданний блиск: хитрощі від досвідчених господинь

22:20

Російські "пропагандони" знову потрапили пальцем в небоПогляд

22:11

Лавров приголомшив заявою на Радбезі ООН і образив Зеленського: Кулеба йому різко відповівВідео

22:10

Думали, що везуть на судилище: полонені командири до останнього не знали про звільнення-БудановВідео

21:55

Сергій Стерненко. Росіяни не бажають мобілізації, а Соловйов шокований обміном полоненихВідеоблоги

21:53

Спека вдарить у жовтні: синоптик попередив про "аномальну" погодуВідео

21:47

У який колір пофарбувати волосся: як підібрати ідеальний відтінок за кольором очей

21:31

4 надійних способи позбутися від запаху з одягу із секонд-хенду

21:07

"Я його не бив, а надавав стусанів": Скрипка прокоментував свій конфлікт з кремлівським ідеологом ДугінимВідео

21:02

Кадиров сказився через обмін полоненими між РФ і Україною

21:01

Навіщо Україна віддала кума Путіна Медведчука РосіїВідео

20:53

У Німеччині пообіцяли надати притулок росіянам-ухильникамВідео

Реклама
20:44

Мобілізація в РФ і "референдуми": Зеленський терміново зібрав СтавкуВідео

20:10

Прикмети на 24 вересня: які 5 речей не можна робити жінкам, щоб залучити достаток і грошіВідео

20:05

"Можливий контрудар на Харківщині": Арестович розповів, куди Путін кине мобілізованихВідео

20:00

Що в секретному пункті указу Путіна: Пономарьов назвав число майбутніх мобілізованих в РФ

19:59

Хто найбільше постраждає від можливого ядерного удару РФ: у розвідці розкрили регіониВідео

19:52

Лучаться посмішками: У мережі з'явилися фото звільнених з полону захисників Маріуполя Ореста і Пташки

19:37

РФ не хотіла віддавати азовців, над ними планували влаштувати судилище - МалярВідео

19:29

З'явилися унікальні кадри звільнення українських полоненихВідео

19:27

Щедрі подарунки долі і велике везіння: 3 знаки зодіаку - в списку щасливчиків в молодик 26 вересняВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 23 вересня 2022: Овнам - гроші, Терезам - втрати, Водоліям - сваркаВідео

18:55

59-річний Звєрєв зібрався на війну в Україні

18:43

Поранені, але хочуть звільняти українські землі: стало відомо про стан звільнених з полону бійцівВідео

18:42

Україна знає, як перемогти у війні з Росією - КулебаВідео

18:27

Зразкові господині смажать господарське мило: навіщо вони так роблять

17:47

Між ніг промокло: Бузова зганьбилася на публіці

17:47

Бах - і в попіл: під Запоріжжям нацгвардієць з "Голки" збив вертоліт Мі-8

17:38

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

17:36

Чоловікам-студентам заборонили виїжджати з України: все через підроблені документиВідео

17:23

"Вони боляче б'ють по репутації Путіна": Подоляк розкрив справжню причину мобілізації в РФВідео

16:56

Бунт у РФ: протестувальники проти мобілізації перекрили федеральну трасуВідео

Реклама
16:50

У Росії проблеми: генерали дуже сперечаються через контрнаступ ЗСУ - CNNВідео

16:45

Продюсер-запроданець Бардаш розтікся в принизливому лизоблюдстві путінському режиму

16:27

Росія може більше ніколи не напасти на Україну навіть після повалення Путіна: Фейгін назвав умову

16:16

14-річна дочка Йовович з'явилася на сторінках глянцю

16:15

Як зберегти кріп на зиму: 3 абсолютно різних способи від господинь

16:12

"Немає повноважень": у Путіна категорично відмовилися коментувати обмін полонених на МедведчукаВідео

15:59

ТБ-команди з України та Фінляндії об'єднаються для зйомок шоу із зірками The song of my life

15:55

Мобілізація у РФ: Жданов попередив про ризики нової атаки на Київ і назвав терміниВідео

15:50

Буряти веселяться, людей "в'яжуть" посеред вулиці: першу партію росіян мобілізували в РФВідео

15:35

ЗСУ ліквідували російського капітана з БашкиріїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти