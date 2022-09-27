Після анексії Кремль готується до примусової мобілізації українців на війну - ISW

Мобілізація в Росії посилює суспільне невдоволення, вважають аналітики / Фото Telegram

Російська влада може оголосити про анексію окупованих українських територій незабаром після 1 жовтня, щоби примусово відправити українських громадян на війну проти Збройних сил України в рамках осінньої призовної кампанії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Якщо це станеться, Кремль, найімовірніше, накаже Міністерству оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованих і недавно анексованих українських територіях в російський призовний цикл, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України.

"Російські офіційні особи вже мобілізували громадян України на боротьбу з Україною. Призначений Росією окупаційний губернатор анексованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв заявив 25 вересня, що російська влада мобілізувала близько 2000 осіб в окупованому Криму і Севастополі в рамках путінської часткової мобілізації. Як раніше повідомляв ISW, російська окупаційна влада раніше насильно мобілізувала українських мирних жителів з усіх окупованих областей України в меншій кількості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російська влада вже поставила умови для мобілізації українських чоловіків після офіційного оформлення анексії. Російська окупаційна влада не дозволяє залишати окупований Херсон чоловікам молодше 35 років. Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив 26 вересня, що Кремль доручив російській окупаційній адміністрації Мелітополя сформувати до 10 жовтня добровольчий батальйон чисельністю 3000 осіб.

Український голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив 26 вересня, що російські окупанти в Сватовому Луганської області віддали накази про мобілізацію всім чоловікам в цьому районі та що російська влада в анексованому Луганську аналогічним чином мобілізує всіх українських чоловіків.

Тим часом Кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми при проведенні своєї "часткової мобілізації", але його наративи навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в ISW.

Зусилля Кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися щонайменше в 35 населених пунктах 25 вересня і щонайменше в 10 населених пунктах 26 вересня.

Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію так, якби це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, підкреслюють аналітики.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресорки РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

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