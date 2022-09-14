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ЗСУ захопили в полон кадирівця і навчили його казати "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні"

14 вересня 2022, 15:33

Кадирівця назвали цінним кадром для обмінного фонду.

російські військові
ЗСУ взяли в полон російського військового-кадирівця / Reuters

Українські військові захопили в полон бойовика-кадирівця, який воював у складі військ Росії в Україні. Його назвали цінним кадром для обмінного фонду. Кадирівця навчили відповідати на вітання "Слава Україні" словами "Героям Слава".

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, бойовика затримали сапери 25-ї окремої десантно-штурмової бригади.

ЗСУ захопили в полон кадирівця і навчили його казати 'Героям слава' у відповідь на 'Слава Україні'

"Сапери з 25-ї ДШБ взяли в полон Кадир-дона-дигідона з тік-ток військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - зазначили в Страткомі.

Видео дня

Опубліковано відповідне відео. На кадрах в салоні автомобіля українські воїни везуть полоненого окупанта і запитують, звідки конкретно він приїхав. Кадирівець називає ім'я і населений пункт.

"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", - сказали українські військові.

Також вони навчили його правильно відповідати на привітання " Слава Україні!"

"Героям слава!"- у відповідь казав окупант.

Війна Росії проти України

Армія України провела потужий контрнаступ у Харківській області. Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що на низці дільниць українські військові вийшли на державний кордон з Росією. Війська РФ біжать або вглиб фронту, або на російську територію.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що сили оборони України звільнили вже понад 300 населених пунктів у Харківській області. Вона підкреслила – операція ЗСУ триватиме, допоки українські війська не звільнять всі захоплені райони регіону.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області проходить успішно.

Армія встановила вогневий контроль над усією територією Херсонщини. В окупантів низький бойовий дух, особливо на тлі успіхів українців на Харківщині.

Дивіться відео ТСН - карта війни Росії проти України на 14 вересня

Інші новини:

ЗСУ кадыровцы війська Росії
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