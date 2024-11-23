РФ скоро може знову запустити ракету 'Орєшник': аналітики назвали цілі ворога

Кремль має надію, що посилення занепокоєння з приводу запуску ракети "Орєшнік" спонукає Захід зменшити свою підтримку України.

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Експерти мають сумніви щодо ракети РФ "Орєшнік" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Про що сказали в ISW:

Керівництво РФ переоцінює запуск балістичної ракети "Орєшнік"

Путін розпочав інформаційну кампанію для зменшення допомоги Україні Заходом

Країна-агресор отримує вигоду від галасливих заяв

Російський президент Володимир Путін та військове керівництво продовжують високо оцінювати запуск балістичної ракети "Орєшнік", здійснений 21 листопада.

Ба більше, ця провокація здійняла стільки галасу, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виключають - найближчими днями Росія може провести додаткові випробувальні пуски таких самих або аналогічних балістичних ракет, щоб домогтися того самого риторичного ефекту.

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Російські джерела повідомляють, що 23-24 листопада частина російського повітряного простору буде закрита для ракетних випробувань. При цьому тип ракети, яку планують випробувати, не уточнюється.

Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що Росія, ймовірно, має до 10 ракет "Орєшнік" і може здійснити випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому.

Проте, за оцінками аналітиків, вихваляння начебто новітньої зброї Кремлем є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на перебільшення військових можливостей Росії з метою тиску на Захід та Україну.

Ракетний комплекс з балістичною ракетою "Кедр" / Инфографика Главред

21 листопада Путін провів зустріч із представниками Міноборони РФ, оборонно-промислового комплексу та розробниками ракет. Він назвав запуск "Орєшніка" успішною відповіддю тим, хто намагається "шантажувати" Росію, і заявив, що ракета створена на основі передових технологій, не є модернізацією радянських зразків і вже готується до серійного виробництва.

Генерал-полковник Сергій Каракаєв, командувач Ракетними військами РФ, додав, що ракета здатна вражати цілі по всій Європі та не має аналогів.

Однак західні та українські джерела сумніваються у новизні "Орєшніка". За інформацією Пентагону, це ракета середньої дальності, розроблена на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що попередні російські ракети мали потужніші боєголовки.

Українська розвідка припускає, що "Орєшнік" може бути кодовою назвою проекту "Кедр", який створюється на основі міжконтинентальної ракети "Ярс" з 2018-2019 років. Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив про продовження робіт над "Кедром".

Водночас ISW зазначає, що запуск 21 листопада не демонструє якихось принципово нових можливостей російської зброї.

"Росія отримує вигоду від галасливих заяв щодо удару 21 листопада і, ймовірно, сподівається, що посилення занепокоєння з приводу запуску ракети "Орєшнік" спонукає Захід зменшити свою підтримку України", - заявили в ГУР.

Запуск ракети "Орешник" - що відомо

До речі, як зазначав Главред, у ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ. Там зазначили, що це свідчить про появу нової загрози для України, адже агресор може серійно виробляти новий ракетний комплекс.

Варто вказати, що президент Зеленський уже шукає чим збивати "Орешник" Путіна. Очільник держави наголосив, що світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, - це Росія.

Водночас генерал США назвав наступну ціль РФ для удару "Рубежем". На жаль, недавній крок Путіна може бути сигналом готовності агресора застосувати цю зброю і проти Києва.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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