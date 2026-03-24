Потужний вибух у Севастополі: зруйновано поверхи житлового будинку, є жертви

Анна Ярославська
24 березня 2026, 07:45
Вибух пошкодив щонайменше чотири під'їзди та десять житлових квартир.
Вибух у Севастополі
У Севастополі пролунав вибух увечері 23 березня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У Севастополі пролунав потужний вибух у багатоповерхівці
  • Попередня причина — витік побутового газу
  • Загинули дві людини, постраждали — вісім

Пізно ввечері в понеділок, 23 березня, в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух у житловому багатоповерховому будинку. Причиною міг стати нібито витік побутового газу. Однак точну причину окупаційна влада не розкриває. Варто зазначити, що на момент інциденту повітряна тривога в місті не оголошувалася.

Вибухова хвиля спричинила часткове руйнування стіни в одній із квартир на першому поверсі, а також перекриттів і конструкцій з першого по третій поверхи. В епіцентрі вибуху опинилися верхні поверхи будівлі, у сусідньому будинку спалахнула пожежа в квартирах двох під'їздів.

Telegram-канал SHOT пише, що вибух пошкодив щонайменше 4 під'їзди та 10 житлових квартир. Мешканців двох житлових багатоповерхівок евакуювали. Спочатку повідомлялося про 4 постраждалих та 2 загиблих.

Окупаційний губернатор Севастополя Развожаєв повідомив, що вибух стався в будинку на вулиці Павла Корчагіна. На місце відправили щонайменше 179 осіб і 51 одиницю спецтехніки для ліквідації наслідків. За його словами, двоє людей загинули, ще вісім – постраждали.

Станом на 05:00 ранку, за даними російських ЗМІ, пожежу в Севастополі ліквідували. Оперативні служби продовжують розбирати завали в сусідньому будинку, що постраждав внаслідок вибуху.

Новини Криму

Як писав Главред, російське командування, ймовірно, планує вже з 1 квітня задіяти в бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

19 березня Сили оборони завдали удару по об'єктах концерну "Алмаз-Антей" у Криму. Також уражені склади боєприпасів і ПММ та райони зосередження живої сили РФ у Донецькій і Херсонській областях.

18 березня агенти партизанського руху вивели з ладу тепловоз під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму та заблокували постачання ЗС країни-агресора Росії на Запорізькому напрямку.

На початку березня підрозділи ССО завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ. Уражені РЛС у Криму та командний пункт окупантів у Донецькій області.

Інші новини:

Про особу: Михайло Развожаєв

Михайло Развожаєв — призначений Росією "голова" окупованого Севастополя.

З 2020 року обіймає посаду "губернатора" Севастополя. Раніше був тимчасово виконуючим обов’язки "голови міста";
член партії "Єдина Росія".

Працював у федеральних структурах РФ (зокрема, заступником міністра).

Развожаєв призначений та діє в рамках російської системи управління, перебуває під міжнародними санкціями.

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

РФ поцілила у готель і житлові будинки: ворог комбіновано атакував Полтавщину

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ масовано атакувала Запоріжжя, що відомо

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому не можна прати білизну при температурі 40 градусів: відповідь здивує

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

