Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних

У Харкові 9 та 10 травня буде хмарно та тепло.

Яка погода буде в Харкові на вихідних

У суботу та неділю, 9 травня та 10 травня, у Харкові та області прогнозується хмарна та тепла погода. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, у суботу, 9 травня, у Харкові буде хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 9–14° тепла, вдень 21–26°.

У неділю, 10 травня, у Харкові також буде хмарна погода. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 19 – 24°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 9 травня погода буде хмарною.

"У Харкові протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів", – йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний, 3, 4 м/с. Температура повітря вдень 9 травня становитиме +14° ... +27°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 10 травня погода буде хмарною.

"У Харкові хмарна погода протримається весь день. Практично весь день пройде без опадів, тільки до вечора може початися дрібний дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, 3, 2 м/с. Температура повітря вдень 10 травня становитиме +16° ... +26°.

Главред раніше писав, що в четвер, 8 травня, в Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями і без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман, через який видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів.

Погода в Тернопільській області в п'ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.

У Дніпрі на вихідних очікується справжня весняна погода з переважно комфортними температурами, мінливою хмарністю та періодами сонця. Наприкінці вихідних атмосферні умови зміняться — посилиться хмарність і з'явиться ймовірність дощу.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

