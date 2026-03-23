Під удар потрапили порт і житлові будинки: наслідки атаки дронів на Одещину

На щастя, внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.

Росія завдала удару дронами по Одеській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакувала Одеську область дронами

Під удар потрапила цивільна інфраструктура

Пошкоджено житлові будинки в передмісті Одеси

Армія країни-агресора РФ атакувала дронами Одеську область. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура.

В результаті падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скло. Пошкодження отримав також склад на території порту.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація", - зазначив Кіпер.

Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Одесі

Голова Одеської міської військової адміністрації Олег Лисак повідомив, що ніч у місті минула під повітряні тривоги.

"За минулий тиждень в Одесі народилося 94 дитини: 43 хлопчики та 51 дівчинка. Є також дві двійні. Починаємо новий робочий тиждень. Бажаю всім продуктивного понеділка і лише хороших новин", - додав Лисак.

Атаки РФ на Одесу та область - останні новини

Як писав Главред, в Одеській області загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчина проводила евакуацію пасажирів після обстрілу і саме в цей момент її збив зустрічний поїзд.

В ніч на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Вночі на 19 березня армія РФ атакувала житлові квартали Одеси. За попередніми даними, постраждали три людини.

Вночі на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожого удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

