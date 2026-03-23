Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під удар потрапили порт і житлові будинки: наслідки атаки дронів на Одещину

Анна Ярославська
23 березня 2026, 09:51
На щастя, внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.
Атака дронів
Росія завдала удару дронами по Одеській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакувала Одеську область дронами
  • Під удар потрапила цивільна інфраструктура
  • Пошкоджено житлові будинки в передмісті Одеси

Армія країни-агресора РФ атакувала дронами Одеську область. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура.

відео дня

В результаті падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скло. Пошкодження отримав також склад на території порту.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація", - зазначив Кіпер.

Під удар потрапили порт і житлові будинки: наслідки атаки дронів на Одещину
Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Одесі

Голова Одеської міської військової адміністрації Олег Лисак повідомив, що ніч у місті минула під повітряні тривоги.

"За минулий тиждень в Одесі народилося 94 дитини: 43 хлопчики та 51 дівчинка. Є також дві двійні. Починаємо новий робочий тиждень. Бажаю всім продуктивного понеділка і лише хороших новин", - додав Лисак.

Атаки РФ на Одесу та область - останні новини

Як писав Главред, в Одеській області загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчина проводила евакуацію пасажирів після обстрілу і саме в цей момент її збив зустрічний поїзд.

В ніч на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Вночі на 19 березня армія РФ атакувала житлові квартали Одеси. За попередніми даними, постраждали три людини.

Вночі на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожого удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса Одеська область новини України новини Одеси атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
09:59Україна
08:54Світ
08:26Світ
Популярне

Більше
Останні новини

10:51

09:58

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти