Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Руслан Іваненко
7 травня 2026, 23:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Фермери підвищують відпускні ціни на тлі стабільного попиту та дефіциту якісної продукції на ринку.
Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість
В Україні фіксують зростання цін на моркву / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Морква подорожчала до 9–16 грн/кг
  • Запаси майже вичерпані в господарствах
  • Ціни зросли на 22% за тиждень

В Україні фіксується зростання цін на минулорічну моркву через майже повне вичерпання запасів у сховищах господарств. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними ринку, нині морква продається по 9–16 грн/кг, що приблизно на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Основною причиною подорожчання експерти називають сезонне скорочення пропозиції та дефіцит якісної продукції.

відео дня

Водночас попит на моркву залишається стабільним, що дозволило виробникам, які ще мають запаси, підвищити відпускні ціни. Аналітики відзначають і зростання торговельної активності, яке традиційно спостерігається наприкінці весни.

Минулого року ситуація на ринку була подібною, однак тоді ціни на якісну моркву були в середньому у 3,2 раза вищими.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на які продукти незабаром стрімко зростуть - прогноз експерта

В Україні найближчими місяцями очікується зростання цін на більшість продуктів харчування. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, найбільш відчутно можуть подорожчати молочні продукти та овочі. Водночас ціни на м’ясо зростатимуть більш стримано.

Експерт також зазначив, що окремі категорії овочів поводяться інакше: зокрема, огірки та помідори можуть дешевшати або залишатися нестабільними через сезонні фактори.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на гречку в Україні різко зросли і досягли найвищого рівня за останні три роки — наразі в середньому 75 гривень за кілограм, а в окремих магазинах преміальні сорти вже перевищують 90 гривень.

Крім того, ціни на продукти в Україні здебільшого ростуть. Однак поза цією тенденцією наприкінці поточного тижня опинилися курячі яйця, які навпаки подешевшали у супермаркетах.

Нагадаємо, що в Україні знову зросли ціни на один із базових продуктів. Мова йде про хліб. Ціна на деякі його види вже перевищила 50 гривень за буханець.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
морквина ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

23:09Світ
У Путіна випадково "злили" справжні плани Кремля щодо війни в Україні і переговорах

У Путіна випадково "злили" справжні плани Кремля щодо війни в Україні і переговорах

23:08Війна
"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

20:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

Останні новини

00:05

Розкішний вигляд без переплат: експерти назвали альтернативу паркету для кухні

07 травня, четвер
23:09

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

23:09

ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

23:08

У Путіна випадково "злили" справжні плани Кремля щодо війни в Україні і переговорах

22:53

"Трохи ніяково": Сумська зворушливо звернулася до чоловіка

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
22:31

Ектор Хіменес-Браво показав, як змінився після пластичної операції

22:25

Тарілка пече, а страва холодна: чому мікрохвильовка нагріває посуда не їжу

22:05

Народжені у конкретні три місяці отримають подарунок долі до кінця травня

22:04

Не просто любов: чому насправді коти ходять за господарями, відповідь здивуєВідео

Реклама
21:32

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

21:20

Коли та як садити перець у відкритий ґрунт 2026 року - найкращі дати

20:57

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

20:57

"Ніколи не пізно": HBO зробило заяву щодо другого сезону "Гаррі Поттера"

20:56

Погода у Дніпрі готує розворот: синоптики розповіли, коли сонце змінить дощ

20:11

Впертість у крові: три знаки зодіаку, які завжди роблять по-своєму

20:08

"Рівні умови", схоже, вже формуються в кулуарах, – співвласник АГТ Горбуненко про непрозорі рішення при підготовці до приватизації ОПЗ

19:55

"Ми не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

19:54

Рівна морква без проріджування: дієвий метод посіву, який економить часВідео

19:38

Камери знайшли навіть у спальні: сусід, якому довіряли, стежив за родиною

19:33

Принц Гаррі засмутився через нові фото Шарлотти: що сталося

Реклама
19:27

З 7 травня три знаки зодіаку будуть горнути гроші лопатою - хто вони

19:24

Навіщо додавати корицю у воду для миття підлоги: новий тренд еко-прибирання

19:10

Пауза чи пастка: навіщо РФ говорить про перемир’я - КопитькоПогляд

19:03

Чому категорично не можна ставити бузок у спальні: більшість навіть не здогадується

19:01

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

18:55

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

18:43

Заборонені слова перед дзеркалом: що не можна казати своєму відображенню

18:31

"Я в Києві": чоловік популярної блогерки відповів на закиди щодо виїзду з УкраїниВідео

18:31

Подорожі в часі можливі: несподіване відкриття вчених

18:27

ЗМІ назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - в МВС відреагували

18:05

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

17:55

Що обов'язково треба зробити з тюльпанами після цвітіння: секрет від садівників

17:50

Як знайти свій стиль: нестандартні поради стилістки, які врятують будь-який гардеробВідео

17:35

Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

17:19

Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

17:19

Як позбутися капустянки без хімії: одна хитрість рятує весь городВідео

16:57

ХIV Книжковий Арсенал не за горами: розповідаємо про подію новини компанії

16:45

ЗСУ уразили ракетний корабель "Каракурт": подробиці удару в глибокому тилу РФ

16:40

Ідеальні сусіди: що посадити поруч з огірками для збільшення врожаюВідео

16:38

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

Реклама
16:23

Чому 8 травня не можна позичати хліб і сіль: яке церковне свято

16:17

Кирило Буданов: Боротьба за правду є питанням нашої стратегічної переваги

16:08

Град, грози та шквали налетять на Львівщину: коли очікується сильна негода

16:07

"Це мене зламало": Панеттьєрі розкрила причину скасування весілля з Кличком

15:38

Удар по кораблю РФ з "Калібрами": в ВМС заявили про "чорноморське прокляття"

15:35

Як позбутися мух на кухні: один простий продукт зупинить навалу комах

15:21

Як легко позбутися пенька: звичайний засіб творить диваВідео

15:17

Насуваються сильні грози: синоптики попередили про негоду на Тернопільщині

15:16

Коли в Україні відзначатимуть День вишиванки у 2026 році: дата щороку змінюється

14:49

РФ зібралася атакувати Київ і вимагає перемир'я: коли можливий удар і чого чекатиФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти