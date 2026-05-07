Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Фермери підвищують відпускні ціни на тлі стабільного попиту та дефіциту якісної продукції на ринку.

В Україні фіксують зростання цін на моркву

Коротко:

Морква подорожчала до 9–16 грн/кг

Запаси майже вичерпані в господарствах

Ціни зросли на 22% за тиждень

В Україні фіксується зростання цін на минулорічну моркву через майже повне вичерпання запасів у сховищах господарств. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними ринку, нині морква продається по 9–16 грн/кг, що приблизно на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Основною причиною подорожчання експерти називають сезонне скорочення пропозиції та дефіцит якісної продукції.

Водночас попит на моркву залишається стабільним, що дозволило виробникам, які ще мають запаси, підвищити відпускні ціни. Аналітики відзначають і зростання торговельної активності, яке традиційно спостерігається наприкінці весни.

Минулого року ситуація на ринку була подібною, однак тоді ціни на якісну моркву були в середньому у 3,2 раза вищими.

В Україні найближчими місяцями очікується зростання цін на більшість продуктів харчування. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, найбільш відчутно можуть подорожчати молочні продукти та овочі. Водночас ціни на м’ясо зростатимуть більш стримано.

Експерт також зазначив, що окремі категорії овочів поводяться інакше: зокрема, огірки та помідори можуть дешевшати або залишатися нестабільними через сезонні фактори.

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на гречку в Україні різко зросли і досягли найвищого рівня за останні три роки — наразі в середньому 75 гривень за кілограм, а в окремих магазинах преміальні сорти вже перевищують 90 гривень.

Крім того, ціни на продукти в Україні здебільшого ростуть. Однак поза цією тенденцією наприкінці поточного тижня опинилися курячі яйця, які навпаки подешевшали у супермаркетах.

Нагадаємо, що в Україні знову зросли ціни на один із базових продуктів. Мова йде про хліб. Ціна на деякі його види вже перевищила 50 гривень за буханець.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

