Величезні стовпи диму в небі: дрони атакували важливі цілі в Грозному

Українські безпілотники долетіли до об'єктів на відстані у понад тисячу кілометрів.

https://glavred.net/world/ogromnye-stolby-dyma-v-nebe-drony-atakovali-vazhnye-celi-v-groznom-10763051.html Посилання скопійоване

Після вибухів у Грозному здійнявся густий дим / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Дрони атакували Грозний

Вибухи сталися біля будівлі ФСБ та резиденції Кадирова

Ймовірно, уражено штаб дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ

Українські безпілотники сьогодні, 8 травня, атакували територію країни-агресорки Росії. Під ударом опинилося і місто Грозний. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дрони атакували район Ханкали, де розташована одна з найбільших російських військових баз, а також площа біля вокзалу поряд із будівлею УФСБ по Чечні.

відео дня

"У Грозному сталося щонайменше два вибухи... OSINT-фахівець проаналізував кадри та встановив, що один із ударів припав по району Ханкали, а другий – по території біля залізничного вокзалу чеченської столиці", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у Ханкалі знаходиться російська військова база і дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії, що входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Водночас залізничний вокзал розташований у центральній частині Грозного - менш ніж за два кілометри від резиденції Рамзана Кадирова і за 120 метрів від будівлі управління ФСБ.

Як українські удари впливають на ситуацію в РФ - думка аналітиків

Главред писав, що за словами аналітиків ISW, ключові нафтові порти Росії, зокрема Усть-Луга та Приморськ, наразі працюють не на повну потужність. Це заважає Росії отримати максимальну вигоду не лише від високих цін, а й від нещодавнього послаблення санкцій США.

Таким чином, поки світовий ринок нафти зростає, Росія змушена витрачати надлишки на гасіння пожеж у власному енергосекторі, спричинених війною та ударами ЗСУ по критичній інфраструктурі

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України завдали ударів по Росії. Потужна пожежа зафіксована в Ярославлі, що за 700 кілометрів від кордону з Україною.

Раніше Сили оборони України вдарили про військовому кораблю РФ проєкту "Каракурт", який призначався для Чорноморського флоту. Однак, через "чорноморське проклаття" цей носій "Калібрів" був уражений після того, як окупанти вивели його з регіону Чорного та Азовського морів.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що українські "далекобійні санкції" проти Росії працюють. Їхні наслідки 7 травня відчували у Пермі, а раніше – у Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред