'Переговори недоцільні': в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

У Кремлі заявили, що умовою для просування переговорів щодо завершення війни є виведення українських військ із Донбасу - в Україні відреагували.

В Кремлі назвали єдину умову закінчення війни - чого хочуть

Кремль назвав тристоронні переговори зі США та Україною марними

РФ вимагає виведення українських військ із Донбасу

Москва очікує поступок від Києва для припинення бойових дій

У країні-агресорці Росії офіційно визнали недоцільність тристоронніх мирних переговорів за участі РФ, США та України для завершення війни. Кремль в ультимативній формі вимагає він України вивести війська з Донбасу для продовження мирного процесу. Про це заявив помічник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, усі учасники тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни в Україні нібито розуміють, які кроки необхідні для просування процесу врегулювання. Йдеться саме про виведення українських військ з Донбасу.

"Усі розуміють, у тому числі, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться військові дії, а по-друге, відкриється перспектива для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання цієї проблеми. Усі це розуміють і тому зараз, чесно кажучи, переконувати одне одного — це багато в чому марна трата часу, тому що зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського. Якщо його вдасться зробити, то ми різко просунемося у врегулюванні цієї ситуації", — сказав він.

Ушаков заявив, що російська сторона нібито використала всі можливі способи, аби переконати українську владу в необхідності такого рішення, і тепер, за його словами, все залежить від політичного керівництва України.

Він також зазначив, що після тристоронніх переговорів у Женеві, які відбулися у лютому, зустрічі в такому форматі більше не проводилися, оскільки США, за його словами, наразі зосереджені на іншій важливій проблемі.

Прожкт мирного плану США з 20-ти пунктів

Реакція України на заяву Ушакова

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявив, що словами Ушакова Росія фактично офіційно підтвердила небажання завершувати війну, оскільки Україна не погоджується залишати власні території. Йдеться саме про вимоги РФ щодо виходу українських військ із Донбасу.

Допис Андрія Коваленка

"Що і треба було довести - ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни", - наголосив він.

ЦПД

Реакція команди Зеленського

Заява помічник Путіна Ушакова та ультиматум щодо Донбасу свідчать про те, що Кремль не має наміру завершувати війну навіть у разі встановлення контролю над Донбасом.

Коментуючи заяву Ушакова, джерело РБК-Україна в команді президента України зазначило, що у переговорному процесі позиція Москви не є визначальною. За словами співрозмовника, ключове значення має позиція президента США Дональда Трампа та Вашингтона, які, як і Україна, виступають за завершення війни та пошук прийнятного дипломатичного формату.

Також джерело акцентувало увагу на словах Ушакова про те, що після можливого виведення українських військ із Донбасу бойові дії нібито лише призупиняться.

"Це він ляпнув саме те, що вони збираються і що ми говорили партнерам весь цей час: вони хочуть Донбас, але не хочуть зупиняти війну навіть після того. Тобто їхній план - просто отримати плацдарм", - підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров вирушив до Маямі для переговорів зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Тим часом у МЗС Росії заявили, що Москва нібито не відмовляється від переговорів з Україною та готова до діалогу.

Водночас видання Politico пише, що Володимир Зеленський може готувати нову стратегію переговорів із Росією без активної участі США. За інформацією журналістів, після тривалих спроб заручитися підтримкою Дональда Трампа український президент, імовірно, перестав переконувати Вашингтон залишатися ключовим учасником переговорного процесу та почав шукати інші підходи до дипломатії.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

