Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

Марія Николишин
8 травня 2026, 17:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія досі не бажає йти на суттєві компроміси для завершення війни.
Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні
Сценарії завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ви дізнаєтеся:

  • Які умови висуває Росія для завершення війни
  • Яким є оптимістичний сценарій закінчення війни
  • Хто може змусити Путіна вивести війська з України

7 травня в Росії заговорили про недоцільність тристоронніх мирних переговорів за участі РФ, США та України та поставили ультиматум для завершення війни. Такі заяви можуть свідчити про небажання Кремля встановлювати мир.

Главред вирішив з’ясувати, якими можуть бути сценарії завершення війни та що може змусити Путіна укласти мирну угоду.

відео дня

Умови Росії для закінчення війни

Помічник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков заявляв, що усі учасники тристоронніх переговорів (Україна, США та РФ) щодо врегулювання війни нібито розуміють, які кроки необхідні для просування процесу врегулювання. Йдеться саме про виведення українських військ з Донбасу.

"Усі розуміють, у тому числі, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться військові дії, а по-друге, відкриється перспектива для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання цієї проблеми. Усі це розуміють і тому зараз, чесно кажучи, переконувати одне одного — це багато в чому марна трата часу, тому що зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського. Якщо його вдасться зробити, то ми різко просунемося у врегулюванні цієї ситуації", - сказав він.

Реакція України на ультиматум Росії

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявив, що Росія офіційно визнала, що завершувати війну не планує, бо Україна відмовляється виходити зі своєї землі.

"Що і треба було довести - ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни", - наголосив Коваленко.

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні
ЦПД / Інфографіка: Главред

Таємний план Путіна щодо України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що днями одне російське видання оприлюднило матеріали, що розкривають плани Кремля щодо завершення війни в Україні. Зокрема, їхня мета - продати росіянам мирну угоду як "перемогу" - хоч і без взяття Києва.

Крім того, документи свідчать про те, що Росія досі не бажає йти на суттєві компроміси щодо кінцевого стану війни.

Так, "найбільш правдоподібний сценарій" передбачає підписання США двох окремих мирних угод з Росією та Україною, за якими країна-агресорка отримає контроль над Донецькою та Луганською областями, виведе війська з Сумської і Харківської областей, а також заморозить лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Також у цьому сценарії йдеться про те, що Вашингтон скасує санкції проти Москви, але санкції Європи залишаться чинними. Окрім того, у планах - Україна буде мати нейтральний статус і служитиме "буферною зоною" між РФ і Заходом.

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

В ISW вважають, що, ймовірно, Кремль оприлюднив матеріали в межах когнітивної війни, яка спрямована, аби зобразити Росію як готову до компромісів для припинення війни в Україні.

"Слайди не є частиною офіційної російської позиції щодо переговорів, але представлений сценарій завершення війни схожий на той, який Кремль називав прийнятним в останні місяці. Їхній витік міг бути навмисним, щоб продемонструвати нібито готовність Росії поступитися територією в обмін на передавання Україною решти Донецької області", - кажуть аналітики.

Оптимістичний та песимістичний сценарій закінчення війни

Український політик і дипломат, колишній посол України у США (2015 - 2019 роки) Валерій Чалий у коментарі 24 Каналу сказав, що зараз ніхто не зможе зробити точний прогноз, коли саме завершиться війна в Україні. Ситуація розвивається таким чином, що можливі абсолютно різні сценарії.

За його словами, Україна має шанс вийти з повномасштабної війни. Але багато що залежить від низки факторів. Зокрема від дій та рішень міжнародних партнерів.

Він підкреслив, що оптимістичний сценарій закінчення війни напряму залежить від європейських партнерів. Їм важливо почати сильніше вкладатися у власну оборону та надавати більше військової допомоги для України. Також важливо посилити санкції проти Росії.

"Тиск має посилюватися. В цьому я бачу можливість виходу з повномасштабної війни. Це не буде остаточне припинення конфлікту з Росією. Деякі питання доведеться відкласти на майбутнє. Але суверенітет буде збережений. Я не вірю, що якась угода зараз приведе нас до кордонів 1991 року. Це буде складно, поки Росія буде цілісною. А далі побачимо", - підкреслив Чалий.

Водночас у песимістичному варіанті завершення війни США повністю припинять продавати зброю для України, а європейці діятимуть нерішуче та слабо готуватимуться до можливого протистояння з Росією.

Дипломат зауважив, що ще кілька років тому песимістичний сценарій був більш реалістичним, але зараз Україна порівняно далека від нього.

"Сценарій, що Україна зникне, я взагалі не розглядаю. Також є такий проміжний сценарій. Фактично у ньому йдеться про те, що все продовжиться так, як зараз є. Поки що це основний варіант на подальші 1 – 2 роки. Його можна поламати", - додав він.

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Чи готовий Путін завершити війну в Україні

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький у коментарі 24 Каналу сказав, що рішення про продовження чи завершення війни залежить винятково від російського диктатора Путіна. Але наразі немає жодних ознак, що він збирається припиняти бойові дії.

На його думку, літо 2026 року може стати тим моментом, коли ворогу доведеться ухвалювати жорсткі рішення. Судячи з усього, серед російської еліти є розуміння, що краще з усім зупинитися. Але диктатор демонструє одержимість війною проти України.

"Ситуація у них настільки складна, що вони мають вирішувати: або сідають за стіл переговорів, або росіяни вийдуть з війни з набагато гіршими умовами. Російські олігархи, оточення Путіна прекрасно це розуміє. Єдиний, хто не хоче це усвідомити – Путін. Він розуміє, що у нього більше шансів виграти війну не буде. Адже він вже не молодий", - наголосив Городницький.

Експерт зауважив, що існує лише один варіант завершити війну - прибрати Путіна.

"Людина, яка прийде на його місце, погодиться на ті умови, які зараз пропонують Росії", - переконаний він.

Хто може змусити Путіна завершити війну

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу висловив думку, що війна могла б закінчитись навіть сьогодні, якби росіяни сказали, що йдуть з України.

"Поки Путін не усвідомить, що все завершено, що він програв, війна буде продовжуватись. Адже йому очевидно байдуже на кількість загиблих російських військових чи те, як ця війна впливає на його країну", - переконаний він.

За його словами, ключовим складником перемоги України в цій війні буде мить, коли всі олігархи навколо очільника Кремля, які утримують його при владі, відчують справжній біль. Він має з'явитися на тлі втрати ними своїх статків, активів, впливу.

"Поки кремлівські багатії не почнуть тиснути на Путіна, він буде продовжувати бойові дії в Україні. Навряд чи варто очікувати тиску на російського диктатора від наближених до нього людей в найближчі місяці, однак виключати такий сценарій не варто", - підсумував Годжес.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

17:53Війна
Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

17:11Аналітика
Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

15:53Економіка
Реклама

Популярне

Більше
"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Гороскоп на завтра, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

Гороскоп на завтра, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

Останні новини

17:53

"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

17:45

Тварини в зоні ЧАЕС змінилися: дослідження здивувало біологів

17:30

Суворі заборони у свято 9 травня: що можна і не можна робити

17:11

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

16:49

TikTok божеволіє: танець вбивці з фільму "Верхівковий хижак" став мемомВідео

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
16:40

Потепління до +25 наближається: коли спека замінить дощі на Львівщині

16:13

Вдова зворушила мережу зверненням до загиблого на війні актора у день його народження

15:53

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

15:29

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Реклама
15:26

Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

15:25

Редиска буде великою та соковитою: що зробити в травні для шикарного врожаю

15:24

У Києві відкрили Алею пам’яті Героїв-оболонців новини компанії

15:17

Удар на 1500 кілометрів: СБУ атакувала "жирну" ціль в РФ, ворог дестабілізований

14:58

Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться

14:54

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає свято після 8 травня

14:43

Дощі з грозами накриють Україну: де раптово погіршиться погода

14:39

Як швидко вкласти дитину спати: психолог назвала головну помилку батьків

14:23

Викинули як сміття: які дорогі речі люди знаходили біля дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 травня: Терезам — радість, Скорпіонам — зупинитися

13:58

"Євробачення-2026": коли дивитися шоу та які шанси на перемогу УкраїниВідео

Реклама
13:52

"Пощади не буде": Лавров пригрозив жорсткою відповіддю за удари на 9 травня

13:50

"Ось така в нас запара, запара": головне про розлучення Потапа та НастіВідео

13:43

Чому городники засипають грядки крупами: ефект вразить вже за сезон

13:40

Валентина Хамайко відверто розповіла про 10 років у "Сніданок. Вихідний", сім’ю, власний бізнес та ціну ранкових ефірів

13:33

В Україну прибудуть представники США: Зеленський заговорив про графік зустрічей

13:30

Смачніший, ніж магазинний: рецепт домашнього курячого паштету за 30 хвилин

13:22

РФ в паніці розгортає полки для захисту Москви: Сирський розкрив деталі

13:03

Чому одяг після прання брудний і неприємно пахне: помилка, яку роблять майже всі

12:44

У будинку відбувалося щось дивне: знахідка в підвалі налякала сім'ю

12:39

Величезні стовпи диму в небі: дрони атакували важливі цілі в Грозному

12:34

Цибуля залишатиметься свіжою місяцями: простий трюк, про який мало хто знає

12:20

Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних

11:55

На Рівненщині погода готує сюрприз: про що попереджають синоптики

11:43

В Україні обвалилися ціни на огірки: скільки зараз коштує овоч

11:39

Захисники Азовсталі патрулюють Маріуполь: з'яились перші кадриВідео

11:32

Тіна Кароль встановила шалений рекорд: що вона зробилаВідео

11:31

Як сказати "картопля в мундирі" українською: відповідь здивує багатьох

11:20

Ризик втрати всього врожаю: що можна і що заборонено садити поруч із капустоюВідео

11:13

Звички людей змінюються: як правильно використовувати сонячні панелі

11:13

РФ змінила тактику: військовий розкрив 3 ключові цілі літнього наступу окупантів

Реклама
10:56

"Усі скинулися": Руслана розповіла про витрати на перемогу на "Євробаченні-2004"Відео

10:54

Пугачова вперше публічно звернулася до дочки Орбакайте

10:48

Мирні переговори можуть затягнутися: експерт озвучив невтішний прогноз

10:27

Загроза літнього наступу: Жданов попередив, куди РФ може вдарити в першу чергу

09:55

"Шанувальники стурбовані": відому співачку ввели в штучну комуВідео

09:51

На Одеську область насувається туман і небезпечна спека: попередження синоптиків

09:47

Палає за 700 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по РФ

09:34

Терехов: У питанні інтеграції ВПО треба перейти від розрізнених програм до єдиної державної політики

09:15

Про що моляться 9 травня Миколаю Чудотворцю: яке церковне свято

08:57

"Напівпорожні - це ще м'яко кажучи": Ігнат заявив про критичну ситуацію з ППО в Україні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти