Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

Росія досі не бажає йти на суттєві компроміси для завершення війни.

Сценарії завершення війни в Україні

7 травня в Росії заговорили про недоцільність тристоронніх мирних переговорів за участі РФ, США та України та поставили ультиматум для завершення війни. Такі заяви можуть свідчити про небажання Кремля встановлювати мир.

Главред вирішив з’ясувати, якими можуть бути сценарії завершення війни та що може змусити Путіна укласти мирну угоду.

Умови Росії для закінчення війни

Помічник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков заявляв, що усі учасники тристоронніх переговорів (Україна, США та РФ) щодо врегулювання війни нібито розуміють, які кроки необхідні для просування процесу врегулювання. Йдеться саме про виведення українських військ з Донбасу.

"Усі розуміють, у тому числі, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться військові дії, а по-друге, відкриється перспектива для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання цієї проблеми. Усі це розуміють і тому зараз, чесно кажучи, переконувати одне одного — це багато в чому марна трата часу, тому що зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського. Якщо його вдасться зробити, то ми різко просунемося у врегулюванні цієї ситуації", - сказав він.

Реакція України на ультиматум Росії

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявив, що Росія офіційно визнала, що завершувати війну не планує, бо Україна відмовляється виходити зі своєї землі.

"Що і треба було довести - ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни", - наголосив Коваленко.

Таємний план Путіна щодо України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що днями одне російське видання оприлюднило матеріали, що розкривають плани Кремля щодо завершення війни в Україні. Зокрема, їхня мета - продати росіянам мирну угоду як "перемогу" - хоч і без взяття Києва.

Крім того, документи свідчать про те, що Росія досі не бажає йти на суттєві компроміси щодо кінцевого стану війни.

Так, "найбільш правдоподібний сценарій" передбачає підписання США двох окремих мирних угод з Росією та Україною, за якими країна-агресорка отримає контроль над Донецькою та Луганською областями, виведе війська з Сумської і Харківської областей, а також заморозить лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Також у цьому сценарії йдеться про те, що Вашингтон скасує санкції проти Москви, але санкції Європи залишаться чинними. Окрім того, у планах - Україна буде мати нейтральний статус і служитиме "буферною зоною" між РФ і Заходом.

В ISW вважають, що, ймовірно, Кремль оприлюднив матеріали в межах когнітивної війни, яка спрямована, аби зобразити Росію як готову до компромісів для припинення війни в Україні.

"Слайди не є частиною офіційної російської позиції щодо переговорів, але представлений сценарій завершення війни схожий на той, який Кремль називав прийнятним в останні місяці. Їхній витік міг бути навмисним, щоб продемонструвати нібито готовність Росії поступитися територією в обмін на передавання Україною решти Донецької області", - кажуть аналітики.

Оптимістичний та песимістичний сценарій закінчення війни

Український політик і дипломат, колишній посол України у США (2015 - 2019 роки) Валерій Чалий у коментарі 24 Каналу сказав, що зараз ніхто не зможе зробити точний прогноз, коли саме завершиться війна в Україні. Ситуація розвивається таким чином, що можливі абсолютно різні сценарії.

За його словами, Україна має шанс вийти з повномасштабної війни. Але багато що залежить від низки факторів. Зокрема від дій та рішень міжнародних партнерів.

Він підкреслив, що оптимістичний сценарій закінчення війни напряму залежить від європейських партнерів. Їм важливо почати сильніше вкладатися у власну оборону та надавати більше військової допомоги для України. Також важливо посилити санкції проти Росії.

"Тиск має посилюватися. В цьому я бачу можливість виходу з повномасштабної війни. Це не буде остаточне припинення конфлікту з Росією. Деякі питання доведеться відкласти на майбутнє. Але суверенітет буде збережений. Я не вірю, що якась угода зараз приведе нас до кордонів 1991 року. Це буде складно, поки Росія буде цілісною. А далі побачимо", - підкреслив Чалий.

Водночас у песимістичному варіанті завершення війни США повністю припинять продавати зброю для України, а європейці діятимуть нерішуче та слабо готуватимуться до можливого протистояння з Росією.

Дипломат зауважив, що ще кілька років тому песимістичний сценарій був більш реалістичним, але зараз Україна порівняно далека від нього.

"Сценарій, що Україна зникне, я взагалі не розглядаю. Також є такий проміжний сценарій. Фактично у ньому йдеться про те, що все продовжиться так, як зараз є. Поки що це основний варіант на подальші 1 – 2 роки. Його можна поламати", - додав він.

Чи готовий Путін завершити війну в Україні

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький у коментарі 24 Каналу сказав, що рішення про продовження чи завершення війни залежить винятково від російського диктатора Путіна. Але наразі немає жодних ознак, що він збирається припиняти бойові дії.

На його думку, літо 2026 року може стати тим моментом, коли ворогу доведеться ухвалювати жорсткі рішення. Судячи з усього, серед російської еліти є розуміння, що краще з усім зупинитися. Але диктатор демонструє одержимість війною проти України.

"Ситуація у них настільки складна, що вони мають вирішувати: або сідають за стіл переговорів, або росіяни вийдуть з війни з набагато гіршими умовами. Російські олігархи, оточення Путіна прекрасно це розуміє. Єдиний, хто не хоче це усвідомити – Путін. Він розуміє, що у нього більше шансів виграти війну не буде. Адже він вже не молодий", - наголосив Городницький.

Експерт зауважив, що існує лише один варіант завершити війну - прибрати Путіна.

"Людина, яка прийде на його місце, погодиться на ті умови, які зараз пропонують Росії", - переконаний він.

Хто може змусити Путіна завершити війну

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу висловив думку, що війна могла б закінчитись навіть сьогодні, якби росіяни сказали, що йдуть з України.

"Поки Путін не усвідомить, що все завершено, що він програв, війна буде продовжуватись. Адже йому очевидно байдуже на кількість загиблих російських військових чи те, як ця війна впливає на його країну", - переконаний він.

За його словами, ключовим складником перемоги України в цій війні буде мить, коли всі олігархи навколо очільника Кремля, які утримують його при владі, відчують справжній біль. Він має з'явитися на тлі втрати ними своїх статків, активів, впливу.

"Поки кремлівські багатії не почнуть тиснути на Путіна, він буде продовжувати бойові дії в Україні. Навряд чи варто очікувати тиску на російського диктатора від наближених до нього людей в найближчі місяці, однак виключати такий сценарій не варто", - підсумував Годжес.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

